Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler
Ulusal Öğrenci Araştırma Merkezi’nden yeni bir rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde okul kayıtları 2019'a göre yüzde 6,5 düştü. Çalışma İstatistikleri Bürosu Şefi Michael Wolf, CNBC Make It’e, lisans derecesi gerektirmeyen işleri sıraladı. İşte popüler meslekler ve maaşları...
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ABD'de yapılan araştırmaya göre üniversiteye gitmemeye karar verdiyseniz ve lisans derecesi gerektirmeyen kariyer yollarını araştırıyorsanız, dikkate alabileceğiniz birkaç benzersiz, yüksek ücretli iş var.
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Çalışma İstatistikleri Bürosu Şefi Michael Wolf, CNBC Make It’e, lisans derecesi gerektiren işlerin, gerektirmeyenlerden daha hızlı büyümesine rağmen, pandeminin bu eğilimi kesintiye uğrattığını söyledi.
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Lisans derecesi gerektirmeyen en yüksek ücretli meslekler, kapsamlı iş eğitimini içeren çok özel, teknik roller olma eğilimindedir.
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Wolf bu işleri “genel eğilimin istisnaları” olarak adlandırıyor. Ayrıca, yüksek ücretli işler için daha az açık olduğunu belirtiyor.
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Wolf özellikle listedeki işlerin yüksek maaşlı olmasının nedeni şu şekilde açıklıyor: “Bunun nedeni, bunların çok özel meslekler olması.”
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Diğer işler pandemiden doğrudan etkilendi. Listedekilerin ortalama maaşları 2019 ile 2020 arasında arttı. İşte lisans derecesi gerektirmeyen üç yüksek ücretli iş...
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Makyaj Sanatçısı
Glassdoor’a göre: “Makyaj sanatçısı, makyaj, boya, peruk ve diğer aksesuarlar aracılığıyla insanların görünüşünü görsel olarak dönüştürmekten sorumludur.”
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“Makyaj sanatçıları, eğlence, moda veya kozmetik hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli endüstrilerde çalışabilir.”
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“Başarılı makyaj sanatçıları mükemmel iletişim ve kişilerarası becerilere ve sanatsal bir kişiliğe sahiptir.”
Ortalama maaş: 106.920 dolar
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Nükleer Güç Reaktör Operatörü
Çalışma İstatistikleri Bürosu’na göre: [Bu operatörler] nükleer reaktörleri çalıştırır veya kontrol eder.
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Kontrol çubuklarını hareket ettirir, ekipmanı başlatır ve durdurur, kontrolleri izler ve ayarlar ve verileri günlüklere kaydeder.
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[Ayrıca] gerektiğinde acil durum prosedürlerini uygularlar ve anormalliklere yanıt verebilirler.
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Ayrıca bir sorun olduğunda nedenini belirleyebilir ve düzeltici eylem önerebilirler.
Ortalama maaş: 104.040 dolar
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Hava trafik Kontrolörü
Glassdoor’a göre: Hava trafik kontrolörleri, gecikmeleri veya uçuş saptırma ihtiyacını önlemeye yardımcı olmak için düzenli ve verimli operasyonlar ve hava trafik akışı sağlar.
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Standart trafik kontrol prosedürleri ve acil durum protokollerinin yanı sıra hava trafik kuralları, düzenlemeleri ve yürürlükteki yasalar hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmalıdırlar.
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Bu, baskı altında hızlı karar verme yeteneği gerektiren yüksek stresli bir meslektir.