Güncel vizesiz ülkeler listesi

Zimbabve: Sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor. Bosna-Hersek: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Solomon Adaları: 90 gün vizesiz. Ürdün: 90 gün vizesiz. Brezilya: 90 gün vizesiz. Sudan: Kapıda vize uygulaması var. Uruguay: 90 gün vizesiz. Surinam: 90 gün vizesiz. Sierra Leone: Kapıda vize uygulaması. Togo: Kapıda vize uygulaması var. Britanya Virjin Adaları: 30 gün vizesiz. San Marino: Vizesiz. Şili: 90 gün vizesiz. Cape Verde (Yeşil Burun Adaları): Kapıda vize uygulaması var. Rusya: E Vize var. Svaziland: 30 gün vizesiz. Tacikistan: Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Senegal: 90 gün vizesiz. Sri Lanka: E-vize sitesi üzerinden E-vize 30 günlük 35 ABD doları. Doğu Timor: 30 gün vizesiz. Sao Tome ve Principe: 15 gün vizesiz. Singapur: 30 gün vizesiz. Cibuti: Kapı Vizesi uygulaması var. Lübnan: 90 gün vizesiz. Sırbistan: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. El Salvador: 90 gün vizesiz. Kuveyt: Kapıda vize uygulaması var. Seyşeller: 90 gün vizesiz. Dominika: 21 gün vizesiz. Komor Adaları: 90 gün vizesiz. Samoa: 60 gün vizesiz. Tanzanya: Kapıda vize uygulaması var. Kosova: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Ruanda: 30 gün vizesiz. Dominik Cumhuriyeti: 30 gün vizesiz. Kırgızistan: 30 gün vizesiz. Nepal: Vize seçenekleri şu şekilde: 15 gün 25 ABD doları, 30 gün 40 ABD doları ve 90 günlük vize 100 ABD doları. Zambiya: Kapıda vize uygulaması var. Katar: Kapıda vize uygulaması var. Monaco: 90 gün vizesiz. Barbados: 90 gün vizesiz. Karadağ: 90 gün vizesiz. Meksika: Online vize uygulaması var. 180 gün vizesiz. Venezuela: 90 gün vizesiz. İran: 90 gün vizesiz. Maldivler: 30 gün vizesiz. Bahreyn: 15 gün vizesiz. Japonya: 90 gün vizesiz. Kosta Rika: 30 gün vizesiz. Irak: Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz. Palau: 30 gün vizesiz. Kolombiya: 90 gün vizesiz. Ekvador: 90 gün vizesiz. Kamboçya: Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Kenya: Sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor. Tayland: 30 gün vizesiz. Niue: 30 gün vizesiz. Kazakistan: 30 gün vizesiz. Bahamalar: 90 gün vizesiz. Moldova: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. (Pasaportsuz) Jamaika: 90 gün vizesiz. Tayvan: Kapıda vize uygulaması var. Saint Vincent ve Grenadinler: 30 gün vizesiz. Güney Kore: 90 gün vizesiz. Tonga: 31 gün vizesiz. Saint Lucia: 42 gün vizesiz. Fas: 90 gün vizesiz. Azerbaycan: 30 gün vizesiz. Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Endonezya: 30 gün vizesiz. Arnavutluk: 90 gün vizesiz. Kuzey Makedonya: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Cook Adaları: 180 gün vizesiz. Trinidad ve Tobago: 90 gün vizesiz. Peru: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Brunei: 30 gün vizesiz. Tunus: 90 gün vizesiz. Makau: 30 gün vizesiz. Birleşik Arap Emirlikleri: Online vize uygulaması var. Paraguay: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Panama: 180 gün vizesiz. Andorra: 90 gün vizesiz. Ermenistan: Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var. Pakistan: Online vizeyle 90 gün vizesiz. Antigua ve Barbuda: 180 gün vizesiz. Fiji: 120 gün vizesiz. Özbekistan: 30 gün süreyle vizesiz. Arjantin: 90 gün vizesiz. Fildişi Sahili: Online vize uygulaması var. Mozambik: Kapıda vize uygulaması var. Belarus: 30 gün vizesiz. Filipinler: 30 gün vizesiz. Nikaragua: 90 gün vizesiz. Belize: 90 gün vizesiz. Filistin: 30 gün vizesiz. Myanmar (Burma): Online vize uygulaması var. Guatemala: 90 gün vizesiz. Turks ve Caicos Adaları: 90 gün vizesiz. Moğolistan: 30 gün vizesiz. Güney Afrika: 30 gün vizesiz. Tuvalu: 30 gün vizesiz. Mauritius: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Gürcistan: 1 yıl vizesiz. Uganda: Kapıda vize uygulaması var. Malezya: 90 gün vizesiz. Bhutan: Online olarak başvuru yapıyor. Haiti: Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz. Madagaskar: Kapıda vize uygulaması var. Honduras: 90 gün vizesiz. Ukrayna: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Bolivya: 90 gün vizesiz. Botsvana: 90 gün vizesiz. Hong Kong: 90 gün vizesiz. Umman: Online alınıyor. Senesine göre ücret ödeniyor. Vatikan: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. Vanuatu: 30 gün vizesiz.