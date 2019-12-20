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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Aralık 2019 - 00:20,

Güncel vizesiz ülkeler listesi

Tonlarca evrak hazırlamakla uğraşmadan, sadece kimlik ya da pasaport ile Türkiye'den birçok ülkeye gidebilirsiniz. İşte en güncel vizesiz ülkeler listesi...

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1
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Zimbabve: Sınır kapılarında 30 ABD doları karşılığında tek girişli, 30 günlük olarak alınabiliyor.

Bosna-Hersek: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Solomon Adaları: 90 gün vizesiz.

2
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Ürdün: 90 gün vizesiz.

Brezilya: 90 gün vizesiz.

Sudan: Kapıda vize uygulaması var.

3
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Uruguay: 90 gün vizesiz.

Surinam: 90 gün vizesiz.

Sierra Leone: Kapıda vize uygulaması.

4
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Togo: Kapıda vize uygulaması var.

Britanya Virjin Adaları: 30 gün vizesiz.

San Marino: Vizesiz.

5
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Şili: 90 gün vizesiz.

Cape Verde (Yeşil Burun Adaları): Kapıda vize uygulaması var.

Rusya: E Vize var.

6
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Svaziland: 30 gün vizesiz.

Tacikistan: Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Senegal: 90 gün vizesiz.

7
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Sri Lanka: E-vize sitesi üzerinden E-vize 30 günlük 35 ABD doları.

Doğu Timor: 30 gün vizesiz.

Sao Tome ve Principe: 15 gün vizesiz.

8
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Singapur: 30 gün vizesiz.

Cibuti: Kapı Vizesi uygulaması var.

Lübnan: 90 gün vizesiz.

9
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Sırbistan: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

El Salvador: 90 gün vizesiz.

Kuveyt: Kapıda vize uygulaması var.

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Seyşeller: 90 gün vizesiz.

Dominika: 21 gün vizesiz.

Komor Adaları: 90 gün vizesiz.

11
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Samoa: 60 gün vizesiz.

Tanzanya: Kapıda vize uygulaması var.

Kosova: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Ruanda: 30 gün vizesiz.

Dominik Cumhuriyeti: 30 gün vizesiz.

Kırgızistan: 30 gün vizesiz.

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Nepal: Vize seçenekleri şu şekilde: 15 gün 25 ABD doları, 30 gün 40 ABD doları ve 90 günlük vize 100 ABD doları.

Zambiya: Kapıda vize uygulaması var.

Katar: Kapıda vize uygulaması var.

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Monaco: 90 gün vizesiz.

Barbados: 90 gün vizesiz.

Karadağ: 90 gün vizesiz.

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Meksika: Online vize uygulaması var. 180 gün vizesiz.

Venezuela: 90 gün vizesiz.

İran: 90 gün vizesiz.

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Maldivler: 30 gün vizesiz.

Bahreyn: 15 gün vizesiz.

Japonya: 90 gün vizesiz.

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Kosta Rika: 30 gün vizesiz.

Irak: Kapıda vize uygulaması var. 10 gün vizesiz.

Palau: 30 gün vizesiz.

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Kolombiya: 90 gün vizesiz.

Ekvador: 90 gün vizesiz.

Kamboçya: Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

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Kenya: Sınır kapılarında parmak izi ve retina taraması yaparak 50 ABD Doları karşılığında tek girişlik vize veriyor.

Tayland: 30 gün vizesiz.

Niue: 30 gün vizesiz.

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Kazakistan: 30 gün vizesiz.

Bahamalar: 90 gün vizesiz.

Moldova: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz. (Pasaportsuz)

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Jamaika: 90 gün vizesiz.

Tayvan: Kapıda vize uygulaması var.

Saint Vincent ve Grenadinler: 30 gün vizesiz.

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Güney Kore: 90 gün vizesiz.

Tonga: 31 gün vizesiz.

Saint Lucia: 42 gün vizesiz.

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Fas: 90 gün vizesiz.

Azerbaycan: 30 gün vizesiz.

Saint Kitts (Saint Christopher) ve Nevis Adaları: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Endonezya: 30 gün vizesiz.

Arnavutluk: 90 gün vizesiz.

Kuzey Makedonya: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Cook Adaları: 180 gün vizesiz.

Trinidad ve Tobago: 90 gün vizesiz.

Peru: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Brunei: 30 gün vizesiz.

Tunus: 90 gün vizesiz.

Makau: 30 gün vizesiz.

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Birleşik Arap Emirlikleri: Online vize uygulaması var.

Paraguay: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Panama: 180 gün vizesiz.

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Andorra: 90 gün vizesiz.

Ermenistan: Kapıda vize ve Online vize uygulamaları var.

Pakistan: Online vizeyle 90 gün vizesiz.

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Antigua ve Barbuda: 180 gün vizesiz.

Fiji: 120 gün vizesiz.

Özbekistan: 30 gün süreyle vizesiz.

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Arjantin: 90 gün vizesiz.

Fildişi Sahili: Online vize uygulaması var.

Mozambik: Kapıda vize uygulaması var.

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Belarus: 30 gün vizesiz.

Filipinler: 30 gün vizesiz.

Nikaragua: 90 gün vizesiz.

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Belize: 90 gün vizesiz.

Filistin: 30 gün vizesiz.

Myanmar (Burma): Online vize uygulaması var.

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Guatemala: 90 gün vizesiz.

Turks ve Caicos Adaları: 90 gün vizesiz.

Moğolistan: 30 gün vizesiz.

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Güney Afrika: 30 gün vizesiz.

Tuvalu: 30 gün vizesiz.

Mauritius: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Gürcistan: 1 yıl vizesiz.

Uganda: Kapıda vize uygulaması var.

Malezya: 90 gün vizesiz.

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Bhutan: Online olarak başvuru yapıyor.

Haiti: Kapıda vizeyle 90 gün vizesiz.

Madagaskar: Kapıda vize uygulaması var.

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Honduras: 90 gün vizesiz.

Ukrayna: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

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Bolivya: 90 gün vizesiz.

Botsvana: 90 gün vizesiz.

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Hong Kong: 90 gün vizesiz.

Umman: Online alınıyor. Senesine göre ücret ödeniyor.

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Vatikan: 180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Vanuatu: 30 gün vizesiz.

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