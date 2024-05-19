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Yargı finale kaç bölüm kaldı, ne zaman bitiyor? Ilgaz ölecek mi? Heyecan dorukta! İşte Yargı final bölümü tarihi

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#Yargı#Yargı Final#Yargı Finale Kaç Bölüm Kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 16:37

Kanal D ekranlarının 3 sezondur damga vuran dizisi Yargı final için geri sayım başladı. Bu akşam Yargı 94. bölüm ile izleyicisiyle buluşacak. Yargı final bölümü merakla beklenirken, yine izleyicisiyle birlikte Lütfü Kırdar sahnesinde veda edecek. Yargı finale kaç bölüm kaldı, ne zaman bitiyor? Heyecan dorukta! İşte Yargı final tarihi...

1/5Yargı finale kaç bölüm kaldı, ne zaman bitiyor Ilgaz ölecek mi Heyecan dorukta İşte Yargı final bölümü tarihi

Yargı 94. bölüm Ilgaz'ın ölüp ölmeyeceği ile birlikte final tarihlerini de gündeme getirdi. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Yargı Ilgaz ölecek mi bu akşamki bölümde açıklığa kavuşacak. Aynı zamanda Yargı final bölümü hakkında da heyecanı doruklara taşıyacak. Peki, Yargı yeni bölümde neler olacak? Yargı final ne zaman? İşte, Yargı 94. bölüm fragmanı ve tüm merak edilenler...

2/5YARGI FİNAL NE ZAMAN

YARGI FİNAL NE ZAMAN?

Yargı”nın büyük finali 26 Mayıs Pazar günü 95. bölüm ile İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Seyircili gösterimin tüm geliri ise Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

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3/5YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ilgaz kurtulabilecek mi?

Ilgaz, mahsur kaldığı adadan kurtulmak ve sevdiklerine kavuşmak için denize atlayıp kulaç atmaya başlar. Ilgaz için gerçeklik algısı artık kaybolmuştur. Tüm gücünü tüketen Ilgaz pes edip etmemek arasında kalır. Peki, Ilgaz kurtulabilecek mi?

Yargı heyecan dolu yeni bölümüyle Pazar saat 20.00'de Kanal D'de!

4/5YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı'nın 12 Mayıs 2024 Pazar günü yayınlanan 93. Bölümünde Ilgaz'ın kayıp olması, başta Ceylin olmak üzere herkesi büyük kedere sürüklüyor!

Ilgaz’ın, Yeliz’in peşine kararlı düşüşü, çok hızlı bir şekilde onu bir tuzağa doğru çekmektedir. Üstelik kurulan tezgahın hemen başında, kendisine has yöntemleri olduğunu herkesin bildiği ama bir türlü ete kemiğe büründüremedikleri bir psikopat durmaktadır.

Ilgaz’ın gün boyu attığı her adımının üzerinden tekrar ve tekrar pür dikkat geçen Ceylin’i çok sıkıntılı zamanlar beklemektedir. Evde Ilgaz’ı soran ve sürekli sayıklayan bir Mercan vardır üstelik…

Diğer taraftan da duruşma günü gelen Çınar için, içeriden çıkmasının anahtarı olan Dilan’ın bir an önce bulunması ve ifade için ikna edilmesi gerekmektedir.

Yekta ise, Bülent’ı kıskıvrak yakalama planında ters köşe olmak üzeredir. İyice köşeye sıkışan ve artık hareket sırası kendisine geçen Yekta için tehlike çanları gürültüyle çalmaktadır.

Kendi planında kararlılıkla ilerleyen Osman, son hamlesi için uğraşırken şiddetle duvara toslayacaktır.

Ilgaz, ölümünün nasıl olmasını istediğini soran ve cevap isteyen katil ile burun burunadır. Adeta kendi ölümünün gözlerinin içine bakmaktadır. Sevdiklerinin yanında olmadığı bir dünyada her yanıt büyük bir manasızlık taşımaktadır. Seçimi onu hiç beklenmedik, sonu meçhul, herkesten uzak bir yolculuğa çıkaracaktır.

BAKMADAN GEÇME!

5/5Yargı finale kaç bölüm kaldı, ne zaman bitiyor Ilgaz ölecek mi Heyecan dorukta İşte Yargı final bölümü tarihi

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BAKMADAN GEÇME!