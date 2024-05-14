YALAN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCULARI : Yalan dizisi ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu... Yalan ilk fragmanı yayında!

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Kanal D’nin ekranlara gelmeye hazırlanan yeni dizisi Yalan fragmanı yayınlandı. Başrollerini Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman’ın paylaştığı Süreç Film imzalı Yalan dizisi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Tecrübeli isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalan’ın yönetmen koltuğuna Hakan İnan otururken; dizinin senaryosunu Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu kaleme alıyor. Peki, Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Yalan dizisi ne zaman başlayacak? İşte Kanal D Yalan dizisi fragmanı...