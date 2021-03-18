XRP davası ne zaman? Ripple (XRP) davası için tarih bilgisi

Ripple davası ne zaman görülecek soruları için yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ripple’ın avukatlığını üstlenen James K. Filan, davaya dair yeni detayları açıkladı. Filan, sosyal medya aracılığıyla SEC tarafından gönderilen mektubun bir kopyasını paylaştı.