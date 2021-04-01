XRP davası ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Ripple davası hakkında önemli gelişme
XRP davası için geri sayım devam ediyor.Ripple (XRP) davası hakkında yeni gelişmeler üzerinde duruluyor. SEC tarafından açılan davanın ilk mahkemesi 22 Şubat tarihinde görülmüştü. Bu tarih itibariyle bir sonraki mahkeme ise Ağustos ayına ertelenmişti. XRP davası için yeni bir gelişme yaşandı. Ripple’ın avukatı James K. Filan, dava için önem arz eden tarihleri duyurdu. Peki XRP davası ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Ripple davası ne zaman görülecek soruları için yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ripple’ın avukatlığını üstlenen James K. Filan, davaya dair yeni detayları açıkladı. Filan, sosyal medya aracılığıyla SEC tarafından gönderilen mektubun bir kopyasını paylaştı.
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Açıklamalara göre açılış savunmaları 12 Nisan’da, SEC’in detaylı açıklaması ise 14 Mayıs’ta verilecek. Daha sonra savunmanın SEC’in sunduğu dosyalara yanıt vermesi için 4 Haziran’a kadar vakti olacak.
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Ripple 28 Ocak 2021 tarihinde 0,25 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Davanın görüldüğü 23 Şubat tarihinde ise Ripple 0,58 dolar seviyesine kadar yükseldi. Böylece yaklaşık bir aylık sürede yüzde 130’un üzerinde primlenme yaşandı. Dava gelişmesiyle birlikte 23 Şubat tarihinde paradaki kayıp yüzde 7 olmuştu.
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SEC tarafından dava açılmasının ardından kripto para borsaları Ripple işlemlerini askıya almışlardı. Coinbase, OKCoin gibi kuruluşlar Ripple işlemlerini yapmamaya başladı. Dava sonrasında yeniden işlemlerin açılması beklentisi hakim durumda.