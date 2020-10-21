Öpücük pozu tartışma çıkardı

Gösteri dünyasının en uyumlu ailelerinden biri olan David ve Victoria Beckham, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Instagram
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Bunun nedeni de Victoria Beckham'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraf.
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Bu pozda David Beckham, ailenin en küçük üyesi 9 yaşındaki Harper Beckham'ın dudağına öpücük kondururken görülüyor. İşte bu görüntü Beckham'ın Instagram takipçilerini ikiye böldü.
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Bir takipçisi, Victoria Beckham'ın bu paylaşımına "Ailenize hayranım, fakat çocuklarını böyle dudaklarından öpen anne ve babaları asla anlamıyorum" diye fikrini belirtti.
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Beckham'ın bir başka takipçisi de bu paylaşıma "Ben Avrupa'da yaşıyorum. Ama asla ebeveynimi bu şekilde öpmedim" diye yazdı.
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Bir başka takipçi de "Dudaktan öpmek bir ebeveynin, çocuğuna olan sevgisini göstermenin en iyi yolu değildir. Dudaklar, bir çocuğun bedeninin en özel parçaları. Eğer onu dudağından öperseniz, çocuğa "bedeninin sınırları açık ve isteyen o sınırı geçebilir' mesajı vermektir" diye yazdı.
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Fotoğrafa yorum yapan bir başka takipçi de "Bunu bir sorun olarak almıyorum" diyerek bunun, her şeyin farklı olabileceğini düşünen açık fikirli insanların kullandığı bir yöntem olduğunu belirtti.
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Bu paylaşıma tepki gösteren birçok kişi "Çocukları dudaktan öpmeyi bırakın" diye fikrine beyan etti.
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Victoria Beckham'ın paylaşımı için yorum yapan bazı takipçiler de "Biliyorum, bazıları buna bir şeyler söyleyecek. O (David) bir şekilde canınızı mı yaktı? Hayır! Bu onun çocuğu ve çocuklarına bunun aynısını yapan bir sürü ebeveyn bulacakszınız" diye pozda bir sorun olmadığını savundu.
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Bir başka takipçi de kendi çocuklarını da bu şekilde öptüğünü belirtti. Paylaşımda sorun buymayan bir başka takipçi, kızının defalarca böyle öptüğünü yazdı.
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Victoria Beckham'ın paylaşımında sorun görmediğini belirten bir başka takipçisi de "Neden bunun tuhaf olduğunu düşünüyorsunuz, gerçekten merak ediyorum" diye yazarak görüşünü bildirdi.
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1999 yılında evlenen David ve Victoria Beckham, üç erkek çocuktan sonra Harper Seven adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çiftin, 9 yaşındaki Harper'ın yanı sıra 21 yaşında Brooklyn, 18 yaşında Romeo ve 15 yaşında Cruz adında üç çocuğu daha bulunuyor.