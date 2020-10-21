Öpücük pozu tartışma çıkardı

Victoria Beckham'ın paylaşımı için yorum yapan bazı takipçiler de "Biliyorum, bazıları buna bir şeyler söyleyecek. O (David) bir şekilde canınızı mı yaktı? Hayır! Bu onun çocuğu ve çocuklarına bunun aynısını yapan bir sürü ebeveyn bulacakszınız" diye pozda bir sorun olmadığını savundu.