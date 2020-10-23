Son dakika haberler: Vergi yapılandırma nasıl ve ne zaman yapılacak? SGK ve KYK borç yapılandırma işlem detayları!
Vergi yapılandırma süreci ile öğrenim kredisi, SGK gecikme cezaları, Gümrük vergisi faizleri ve gecikme zammı, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları yeniden değerlendirilerek 18 eşit taksite bölünecek. Vergi yapılandırması toplam 500 milyar liralık bir borcu kapsayacak. İlk ödeme ise şubat ayında gerçekleşecek. KYK ve diğer borç yapılandırma süreçleri kapsamında taksit ödemeleri 2 ayda bir yapılacak. İşte, vergi yapılandırma süreci hakkında detaylı bilgiler
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KYK, SGK ve pek çok vergi borcunun içerisinde yer aldığı vergi yapılandırma paketi, AK Parti tarafından komisyona sunuldu. 18 aylık taksite bölünecek olan borçlar, şubat ayında ilk taksitin ödenmesiyle birlikte başlayacak. İşte, vergi yapılandırma süreci hakkında detaylı bilgiler
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.
Açıklamalar şu şekilde;
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"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."
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YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR?
Kurumlar Vergisi, Gelir, SGK borçları, gecikme cezaları, nüfus ve karayolları, öğrenim kredi borçları, ecrimisiller, hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, emlak çevre, temizlik ilanı ve atık su ile ilgili olan cezalar ve bununla ilgili zam ve faizler yapılandırma kapsamında olacak. Bunun dışında taşınmaz kültür varlıkları cezaları, TOBB Barolar Birliği aidat ödemeleri de yapılandırma kapsamında yer alacak.
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VERGİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?
Vergi yapılandırması için yıl sonuna kadar müracaat mümkün olacak. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek.
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PEŞİN ÖDEME DURUMUNDA BORÇ YAPILANDIRMA FAİZİ SİLİNECEK
İlk taksite kadar peşin ödeme yapılırsa ana para yanında faizler de silinecek. Burada silinecek faiz yüzde 90'ı bulacak.