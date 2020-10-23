Son dakika haberler: Vergi yapılandırma nasıl ve ne zaman yapılacak? SGK ve KYK borç yapılandırma işlem detayları!

"İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telafuz edebiliriz."