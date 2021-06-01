Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlıyor? İşte, yapılandırma detayları
Vergi borcu yapılandırma başvurusu için araştırmalar devam ediyor. TBMM'den geçmesiyle birlikte Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak başlanacak olan yapılandırma süreci, internet üzerinden ve daireler aracılığıyla gerçekleşebilecek. Bağ-Kur ve SGK prim borçları, KYK kredi ödemeleri, MTV borçları, trafik cezaları gibi pek çok kalem yapılandırma süreci içerisinde yer alacak. Peki, vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, yapılandırma başvurusu hakkında bazı bilgiler.
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Vergi borcu yapılandırma başvurusu, E-Devlet aracılığıyla Gelirler İdaresi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılabilecek. Dileyen vatandaşlar, daireler üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek. Buradan başvurularını gerçekleştiren kişilerin müracaatları, vergi uzmanları tarafından değerlendirilecek. SGK; MTV, KYK, trafik cezası gibi kalemler yapılandırma sürecinde yer alacak. İşte, yapılandırma başvurusu hakkında detaylı bilgiler
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VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU DETAYLARI
Meclis’e sunulan 15 maddelik yapılandırma düzenlemesi üniversite mezunu olan yaklaşık 5 milyon kişinin öğrenim kredisi borcuyla ilgili de önemli kolaylıklar getiriyor. Mezunlar, yıllardır faizle biriken borçlarından küçük bir farkla kurtulabilecek.
Posta Gazetesi'nin haberine göre, okul yıllarında hep ek kaynağa ihtiyaç duyulmuştur. Bu konuda imdada burslar ve öğrenim kredisi yetişir. Üniversite eğitimi sırasında alınan öğrenim kredileri, okul bitiminden itibaren 2 yıl sonra ödenmeye başlıyor. İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ancak pek çok öğrenci, farklı nedenlerle kredi borcunu zamanında yatıramadı.
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30 NİSAN’DAN ÖNCEKİ ALACAK
AK Parti tarafından Meclis’e sunulan, vergi ve prim borçlarında önemli kolaylıklar sağlayan yeni yapılandırma paketi, borcunu ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon üniversite mezununa da önemli bir kolaylık sağlıyor. Tasarıyla Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) olan öğrenim ve katkı kredisi borçları da yapılandırmadan yararlanabilecek. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki borçlar kapsamda olacak.
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6 MADDE KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin 6 maddesi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Düzenlemeye göre, Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılıyor.
Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında tutuluyor.
Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılıyor
Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da düzenleme kapsamında yer alıyor.
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında tutuluyor.
Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni verilecek
Yapılandırılacak tutarların, teklifte öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişiklik yapılmayacak
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MÜRACAAT NASIL YAPILACAK?
Yasa yürürlüğe girdikten sonra Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın ‘ivd.gib.gov.tr’ adresi üzerinden giriş yapılacak. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine ‘turkiye.gov.tr’den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.
Yapılandırılan öğrenim kredisinin tamamı ilk taksit ödeme süresinde peşin yatırılırsa, anaparaya eklenecek enflasyon farkının sadece yüzde 10’u alınacak. Yani farkın yüzde 90’ı silinecek. Borç ikinci taksit süresinde kapatılırsa enflasyon farkının sadece yarısı tahsil edilecek. Örneğin, enflasyon farkı 1.000 lira çıkarsa peşinde sadece 100 lira artı anapara ödenecek. İkinci taksit süresinde ödenecek fark 500 lira olacak.
Borç, ödemeleri 2 ayda bir olmak üzere 18 taksitte (36 ayda) kapatılabilecek. Taksit faizi, enflasyon farkı ile belirlenen borcu 6 taksitte kapatanlar için yüzde 4.5, 9 taksitte ödeyenler için yüzde 8.3, 12 taksitte yatıranlar için yüzde 10.5, 18 taksitte ödeyenler için de yüzde 15 olarak belirlenecek. Örneğin; anapara ve enflasyon farkı 5 bin liraysa 18 taksidi seçen 5 bin 750 lirayı 319 liralık taksitler halinde ödeyecek.