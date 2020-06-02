Uygun kredi veren bankalar hangileri? İşte uygun konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi veren bankalar
Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketini hayata geçiriyor.Kamu bankaları ihtiyaç, konut, taşıt, turizm için kredi paketi bankalarının detaylarını paylaştı. Peki, ıygun kredi veren bankalar hangileri? İşte uygun konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi veren bankalar...
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1
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Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından 1 Haziran'da yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. 2 Haziran'da konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi kampanyasına Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil olduğu duyuruldu.
2
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Konut kredisi
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.
Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
3
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Taşıt kredi paketi
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren şubelere yapılabilecek.
4
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Sosyal hayatı destek paketi
Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak. Asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
5
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Tatil destek kredi paketi
Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla kamu bankalarıyla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.
Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67'ye denk gelecek.
Uygulamaya dahil olacak firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak.
Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşlara tatil paketleri, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri imkanı sağlanacak.
Üye iş yeri kampanya anlaşması yapılan firmalar, bankaların web sitesinde yayımlanacak. Tatil destek kredi paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.