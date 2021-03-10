Türkiye'nin gözdesine ilgi büyüyor! Eşi benzeri yok... Tüm dünya peşinde

Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuvvetlerinde de kullanıcı sayısını artıran Ejder Yalçın 4x4, Sahel Bölgesi'nde asimetrik tehditler ve saldırılar karşısında görevli personeli korumayı başardı. Böylece Ejder Yalçın 4x4, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısını yakaladı. Kullanıcıların kendisine olan güvenini artıran Ejder Yalçın 4x4, bunun karşılığını artan taleple aldı. Nurol Makina, yine Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nde kullanılmak üzere bu yıl yeni bir kullanıcıyla sözleşme imzaladı.