Tur Assist yüz binlerce kişinin yardımına koştu

25 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Tur Assist 2020 yılında yolda kalan, anahtarını unutan, su tesisatında sorun olan, lastiği patlayan yüz binlerce kişiye destek oldu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türkiye’yi ilk kez 1996’da asistans hizmetleri ile tanıştıran Tur Assist’in 2020 yılında sağlamış olduğu hizmet adetleri belli oldu.
2
Abone Ol
Tur Assist, 2020 yılı boyunca 306 bin 679 adet yol yardım hizmeti sağladı.
3
Abone Ol
Kaza veya arıza nedeniyle hareketsiz kalan 291 bin 219 araç, Tur Assist’in çekici ve kurtarma hizmetleri ile yolda kalmaktan kurtarıldı.
4
Abone Ol
Tur Assist; aynı yıl içerisinde akü değişimi, lastik değişimi ve oto çilingir hizmetlerini kapsayan yerinde onarım hizmetleri ile 12 bine yakın aracı yerinde onararak araç sahiplerinin yolculuklarına devam etmelerini sağladı.
5
Abone Ol
Türkiye’nin en fazla tercih edilen asistans şirketlerinden biri olan Tur Assist, geride bıraktığımız yıl sağladığı yol yardım hizmetlerinin yanı sıra, sigortalılara tam 700 bin gün ikame araç tedarik ederek, araçları serviste onarım gören sigortalıların araçsız kalmamasını sağladı.
6
Abone Ol
Tur Assist, ayrıca 2020 yılı boyunca 40 bine yakın konut ve iş yerinde acil yardım hizmeti sağladı.
7
Abone Ol
Tur Assist bu hizmetler kapsamında 20 binin üzerinde su tesisat problemini çözerken,
8
Abone Ol
Elektrik tesisatlarında gerçekleşen 1.700 adet arızayı giderdi.
9
Abone Ol
Tur Assist, ayrıca kapıda kalan 7 bin 769 kişiye çilingir yönlendirmesi sağladı.
10
Abone Ol
Tur Assist aynı yıl içerisinde konut ve iş yerlerinde tam 9 bin 400 camı yeniledi.
11
Abone Ol
Tur Assist, konut ve iş yeri yardım hizmetlerinin yanı sıra, tam 7 bin 537 konut ve iş yerine onarım ve restorasyon hizmeti sağladı. Bu hizmetlerin arasında seramik-fayans değişimi ve onarımı, kapı pencere onarımları, yer döşeme tamiratları gibi hizmetler de yer alıyor.
12
Abone Ol
Tur Assist 2020’de camı kırılan ya da çatlayan 4 bin 555 aracın camını da değiştirdi. İlandır...