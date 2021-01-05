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Hürriyet
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Sigorta
Haber Giriş: 05 Ocak 2021 - 07:22 | 

Tur Assist yüz binlerce kişinin yardımına koştu

25 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Tur Assist 2020 yılında yolda kalan, anahtarını unutan, su tesisatında sorun olan, lastiği patlayan yüz binlerce kişiye destek oldu.

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Türkiye’yi ilk kez 1996’da asistans hizmetleri ile tanıştıran Tur Assist’in 2020 yılında sağlamış olduğu hizmet adetleri belli oldu.

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Tur Assist, 2020 yılı boyunca 306 bin 679 adet yol yardım hizmeti sağladı.

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Kaza veya arıza nedeniyle hareketsiz kalan 291 bin 219 araç, Tur Assist’in çekici ve kurtarma hizmetleri ile yolda kalmaktan kurtarıldı.

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Tur Assist; aynı yıl içerisinde akü değişimi, lastik değişimi ve oto çilingir hizmetlerini kapsayan yerinde onarım hizmetleri ile 12 bine yakın aracı yerinde onararak araç sahiplerinin yolculuklarına devam etmelerini sağladı.

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Türkiye’nin en fazla tercih edilen asistans şirketlerinden biri olan Tur Assist, geride bıraktığımız yıl sağladığı yol yardım hizmetlerinin yanı sıra, sigortalılara tam 700 bin gün ikame araç tedarik ederek, araçları serviste onarım gören sigortalıların araçsız kalmamasını sağladı.

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Tur Assist, ayrıca 2020 yılı boyunca 40 bine yakın konut ve iş yerinde acil yardım hizmeti sağladı.

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Tur Assist bu hizmetler kapsamında 20 binin üzerinde su tesisat problemini çözerken,

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Elektrik tesisatlarında gerçekleşen 1.700 adet arızayı giderdi.

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Tur Assist, ayrıca kapıda kalan 7 bin 769 kişiye çilingir yönlendirmesi sağladı.

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Tur Assist aynı yıl içerisinde konut ve iş yerlerinde tam 9 bin 400 camı yeniledi.

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Tur Assist, konut ve iş yeri yardım hizmetlerinin yanı sıra, tam 7 bin 537 konut ve iş yerine onarım ve restorasyon hizmeti sağladı. Bu hizmetlerin arasında seramik-fayans değişimi ve onarımı, kapı pencere onarımları, yer döşeme tamiratları gibi hizmetler de yer alıyor.

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Tur Assist 2020’de camı kırılan ya da çatlayan 4 bin 555 aracın camını da değiştirdi. İlandır...

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