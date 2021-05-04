Tüm dünya bu haberi bekliyordu! Kapıları tek tek açtılar...

Anguilla



Anguilla daha önce 1 Mayıs’tan itibaren gelen 10 veya daha fazla kişiden oluşan grupların aşılanması gerekeceğini ve spa ve spor salonu hizmetlerine yalnızca konuklar ve personelin tamamen aşılanması halinde izin verileceğini duyurmuştu. 1 Temmuz’dan itibaren, aşı almaya uygun olan herkesin giriş için aşılanması gerekiyor.