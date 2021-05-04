Tüm dünya bu haberi bekliyordu! Kapıları tek tek açtılar...
Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisiyle seyahatler de sekteye uğradı. Ancak yavaş yavaş dünya normale dönüyor. Bazı ülkeler aşılanan yolculara kapılarını açmaya başladı.
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Sağlık formlarından test protokollerine kadar seyahat, aşılananlar için bile karmaşık olmaya devam ediyor. Kurallar bir ülkeden diğerine farklılık gösteriyor. Bazı yerler belirli aşı türlerini reddederken, diğerleri hala karantina süresine ihtiyaç duyuyor. CNBC.com aşılanan yolculara kapılarını açan ülkeleri tek tek sıraladı.
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Anguilla
Anguilla daha önce 1 Mayıs’tan itibaren gelen 10 veya daha fazla kişiden oluşan grupların aşılanması gerekeceğini ve spa ve spor salonu hizmetlerine yalnızca konuklar ve personelin tamamen aşılanması halinde izin verileceğini duyurmuştu. 1 Temmuz’dan itibaren, aşı almaya uygun olan herkesin giriş için aşılanması gerekiyor.
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Barbados
Barbados, 8 Mayıs’tan itibaren aşılanmış yolcular için karantina gereksinimlerini sıfır ila iki güne indiriyor . Aşılanmış ebeveynlerle seyahat eden 18 yaşından küçük çocukların da girmesine izin veriliyor.
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Belize
Yolcular, gelmeden önce veya sonra negatif testler yapmaları halinde Belize’ye girebilirler; aşılanmış ziyaretçilerin test yaptırması gerekmiyor.
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Britanya Virjin Adaları
15 Mayıs’tan itibaren, yolcular, gelmeden önce ve sonra negatif testler yapmaları halinde Britanya Virjin Adaları’nda dört gün boyunca karantinadan kaçabilecekler. Ayrıca onaylanmış bir aşının kanıtını da sunmaları gerekiyor.
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Grenada
Aşılanmış gezginlerin Grenada’ya ve ona bağlı Carriacou ve Petite Martinique bölgelerine varmadan önce ve sonra yine de negatif test yapması gerekecek. Aşılanmaları halinde karantina süreleri bir haftadan 48 saate düşürülecek.
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St. Kitts ve Nevis
Hawaii
11 Mayıs’tan itibaren Hawaii sakinleri, Hawaii’de aşılanmışlarsa Covid-19 testleri veya karantina olmadan adalar arasında seyahat edebilecekler.
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Tahiti, Bora Bora, Moorea ve diğer “Tahiti Adaları”
Aşılanmış gezginler Fransız Polinezyası’nın 10 günlük karantinasından kaçınabilir, ancak çocuklu aileler buna tabi olabilir.
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Hırvatistan
Negatif covid testi, geçmiş covid hastalığı kanıtı ya da aşı kabul edilecek. Bunlardan hiçbiri yoksa gezginler varışta test yapabilir veya 10 gün boyunca kendi kendine karantinaya girebilir.
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Estonya
Estonya, yolcuların Covid-19 geçirmişlerse veya son altı ay içinde koronavirüse karşı aşılanmışlarsa testlerden ve 10 günlük karantinalardan kaçınmalarına izin veriyor . Aşı kanıtı bir aşı pasaportu veya sertifikası ile gösterilebilir.
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Fransa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu ay CBS News’e verdiği demeçte ülkenin Mayıs ayında seyahat kısıtlamalarını hafifletmeye başlayacağını ve özellikle aşılanmış yolcular için çok somut bir çözüm önermek için çalıştığını” söyledi.
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Gürcistan
Tamamen aşılanmış tüm yolcular, iki şartın karşılanması durumunda Gürcistan’a girebilir: hava yoluyla girmeleri ve son 14 gün içinde Hindistan’da bulunmamış olmaları gerekir. Hindistan, Şubat ayında başlayan ölümcül bir ikinci dalga yaşıyor.
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Yunanistan
Yunanistan varışta negatif PCR testi veya aşı sertifikası sunan gezginleri ağırlıyor. Rusya ve Çin gibi EMA tarafından onaylanmamış aşılar kabul edilmektedir.
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İzlanda
Aşılanmış gezginler ve Covid gerçirip iyileşenler, vardıklarında Covid testini geçerlerse karantinadan kurtulabilirler. Kanıt, kağıt veya elektronik formatta olabilir. Çin ve Rusya’da yapılan aşılarla aşılananlar kabul edilmeyecektir. 1 Haziran’dan itibaren, düşük riskli ülkelerde yaşayanlara daha az katı önlemler uygulanacak.
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İsrail
Madeira
Portekiz’in anakarası henüz aşılanmış yolculara açık olmasa da, aşılanmış gezginler ve Covid iyileşenler ülkenin iki özerk bölgesinden biri olan Madeira’ya Covid testine girmek zorunda kalmadan girebilirler. Diğer bölge olan Azorlar’ın böyle bir hükmü yok.
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Malta
Küçük Akdeniz ülkesi Malta bu yaz aşılanmış yolcuları kabul edebileceğini belirtirken, henüz resmi olarak açıklamadı. Bir hükümet web sitesinden yapılan açıklamaya göre, “Zamanı gelince, tam aşılama kanıtının negatif bir Covid-19 PCR test sertifikası yerine kullanılabilmesi bekleniyor” dendi.
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Karadağ
Çoğu ülkenin aksine, Karadağ aşılanmış kişilerin tam doz alındıktan yedi gün sonra girmesine izin veriyor .
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Polonya
Slovenya
Her iki ülkede de tek şart şu an için aşı olmak. Son dozdan itibaren süreler, hangi aşının yapıldığına bağlı olarak yedi ila 21 gün arasında değişiyor.
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Lübnan
Yolcuların aşı olduğu Lübnan için hangi aşıyı aldıklarından daha önemli. Yolcular, ayrılmadan 15 gün önce aşılanmışlarsa uçuş öncesi Covid testinden kaçınabilirler. Geldiklerinde yine de Covid testine girmeleri gerekiyor.
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Maldivler
Aşı olan yolcular için uçuş öncesi Covid testi ve karantina artık gerekli değil. Ancak aşılanmamış çocukların teste ihtiyacı var. Geçtiğimiz günlerde aşılamanın Maldivler'de de yapılacağı duyurulmuştu.