Tolga Güleç, Seda Akman, Aleyna Solaker, Çiğdem Batur... Oyuncuların Bodrum çıkarması

Ünlü oyuncular, BeStyle Magazine için Bodrum’da buluştu. Kalabalık ekip, Yalıkavak’taki Allium adlı plaja otobüsle geldi. Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya, Gizem Güneş, Aleyna Solaker, Çiğdem Batur, Alara Turan, Seda Akman, Tolga Güleç, Yağmur Ün, Asena Tuğal ve Pelin Öztekin’in de aralarında bulunduğu ekip, hep birlikte deniz keyfi yaptı.