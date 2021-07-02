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Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 02 Temmuz 2021 - 08:19 | 

Tolga Güleç, Seda Akman, Aleyna Solaker, Çiğdem Batur... Oyuncuların Bodrum çıkarması

BeStyle Magazine dergisi ünlü oyuncuları Bodrum’da bir araya getirdi. Kalabalık ekip önceki gün deniz keyfi yaptı. Otelden plaja otobüsle giden oyuncular, eğlenceli bir gün geçirdi.

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Ünlü oyuncular, BeStyle Magazine için Bodrum’da buluştu. Kalabalık ekip, Yalıkavak’taki Allium adlı plaja otobüsle geldi. Burak Serdar Şanal, Özgü Kaya, Gizem Güneş, Aleyna Solaker, Çiğdem Batur, Alara Turan, Seda Akman, Tolga Güleç, Yağmur Ün, Asena Tuğal ve Pelin Öztekin’in de aralarında bulunduğu ekip, hep birlikte deniz keyfi yaptı.

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Burak Serdar Şanal’ın yeni dizisi için yaklaşık 12 kilo aldığı öğrenildi. İskelede arkadaşlarını tek tek suya atan Şanal, ters takla atarak denize girdi. Oyuncu, sevgilisi Özgü Kaya’yı da öpücüklere boğdu.

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Kadın oyuncular ise iskelede adeta şıklık yarışındaydı. Beyaz bikinisiyle güneşlenen Alara Turan’ın yanı sıra Seda Akman da farklı renkteki bikinisi ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

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Seda Akman

5

Asena Tuğal

6

Tolga Güleç

7

Aleyna Solaker - Çiğdem Batur

8

Yağmur Ün

9

Pelin Öztekin

10

Gizem Güneş

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