TOKİ Kocaeli İzmit canlı kura çekilişi! TOKİ Kocaeli İzmit kura sonuçları isim listesi 2020
TOKİ Kocaeli İzmit kura çekilişi canlı yayın ile anlık olarak takip edilebilecek. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi, 875 adet 2+1 ve 375 adet 3+1 olmak üzere toplam 1.250 TOKİ sosyal konutun sahibini belirleyecek. Kocaeli İzmit canlı kura çekilişi, saat 10.00'da başlayacak ve öğle saatlerine kadar devam edecek. TOKİ Kocaeli İzmir kura sonuçları isim listesi nereden sorgulanabilecek? İşte, TOKİ kura çekilişi canlı yayını hakkında detaylı bilgiler
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TOKİ Kocaeli İzmit kura çekilişi canlı yayın ile kolayca takip edilebilecek. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi ise öğleden sonra E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Şu ana kadar 10 binden fazla kişinin ev sahibi olduğu TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekilişi, 81 ilde ise 30 Haziran tarihine kadar devam edecek. TOKİ Kocaeli kura çekilişi Gebze ve Körfez ile yarın ve cuma günü gerçekleşecek. Peki, TOKİ Kocaeli İzmit kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenir? İşte, kura sonuçları ve canlı yayın bilgileri
TOKİ KOCAELİ İZMİT KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
TOKİ kura çekilişi canlı yayını saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi canlı yayın ile takip edilebiliyor. Öğle saatlerine kadar toplam 1.250 sosyal konutun sahibinin belirlenmesinin ardından sonuçlar sorgulama ekranı üzerine yüklenecek.
TOKİ kura çekilişi canlı yayın bilgileri ve sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Kocaeli İzmit için TOKİ canlı yayını saat 10.00'da başladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen kura çekilişi için sonuçlar E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
Canlı yayın birkaç dakika içerisinde sayfaya dahil edilecektir.
TOKİ tarafından Sakaryada yapılacak olan 445 konutun kura çekimi yapılırken, ev sahibi olmaya hak kazananlar ise büyük mutluluk yaşadı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Sakaryanın Adapazarı Korucuk Mahallesinde yapılacak olan 445 konut projesi için kura çekimi bugün Serdivanda bulunan Sakarya Spor Salonunda gerçekleştirildi. 312 adet 2+1 ve 133 adet 3+1 daire için toplam 11 bin 184 kişi başvururken, 2+1lerde 15 adet daire ile 3+1lerdeki 13 adet daire, başvuruda bulunan şehit yakınlarına tahsis edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Her yıl ülke genelinde 100 bin konutun yapılması projesi kapsamında "Sakaryamıza da 445 konut takdim edilmiştir. Bugün hep birlikte, sizlerin de katılımıyla 11 bin 184 kişi müracaat etmiştir. İnşallah bu kura çekimi sonrasında 445 vatandaşımız hak sahipliği için aday olacaktır" dedi.
Kurada ismi çıkan Remiz Tüzen ev sahibi olması nedeniyle mutluluk gözyaşı dökerek, "70 yaşından sonra ev sahibi oldum, o kadar mutluyum ki ağlıyorum. Başka hiçbir ihtiyacım yoktu, çok şükür Allaha hamdolsun ev sahibi oluyorum dedi. Eşi Fatma Tüzen ise, Çok sevindim, bu yaştan sonra ev sahibi oluyoruz. Hiç evimiz olmamıştı, ilk kez evimiz oldu diye çok mutlu oldum" diye konuştu.
Kurada ismi okunan Muriye Atile, Çok mutluyum, ilk defa ev sahibi oluyorum dedi. Nevriye Genç ise, İlk kez ev sahibi oluyorum, çok duygulandım diye konuştu.
Nazmi Sarıkaya engelli kızı için kayıt yaptırdığını ve evin çıkmasına çok sevindiğini belirtti. Kura çekimleri devam ederken, noter tarafından onaylanmasının ardından TOKİnin resmi internet sitesinde yayınlanacağı öğrenildi.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) dar gelirli vatandaşlara yönelik projesi kapsamında, Bursa'da inşa edilecek 400 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında, TOFAŞ Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.
Törende, Kestel ilçesine inşa edilecek 250 ve Yıldırım ilçesine inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi. Noter huzurdaki kura çekimine katılan vatandaşlar heyecan yaşarken kurada ismi çıkanlar mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı.
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Aralarında şehit aileleri ve engelli vatandaşların da yer aldığı başvurularda; 13 bin 365 başvurunun yapıldığı 2 1 şeklindeki konutlar için 280, 21 bin 723 başvurunun yapıldığı 3 1 şeklindeki konutlar için de 120 vatandaş hak kazandı.
Kura sonucu kayınvalidesi ev sahibi olan Kenan Yusuf Günay, çok sevinçli olduğunu belirterek, "Hemen eşime haber verdim. Eşim de kayınvalideme iletti. Ailece çok mutluyuz." dedi.
İlk kez ev sahibi olacağını söyleyen İsmail Demiray da "Yıllardan beri bekliyoruz. Daha önce 3 kere yazılmıştım, şimdi çıktı. Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.
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SATIN ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TESPİT EDİLİRSE NE OLUR?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.