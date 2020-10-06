TOKİ indirim kampanyası başvurusu ne zaman yapılacak? TOKİ'den indirim kampanyası müjdesi
TOKİ indirim kampanyası ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından açıklama yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyası uygulamaya konulacak. Peki TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? İşte başvurulara dair detaylar
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TOKİ indirim kampanyası başvurusu ile ilgili açıklama yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyasına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını açıkladı. Kampanya ile ilgili ayrıntılar bugün açıklanacak.
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TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) ev sahibi olanlara yönelik yeni indirim kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'den ev sahibi olanlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapılacak kampanyanın 21 Ekim'de başlayacağını duyurdu.
İşte Bakan Kurum’un 5 Ekim'de yaptığı açıklama:
“TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 21 Ekim'de başlayacak kampanyamız 19 Kasım'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları yarın TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun.”