TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman yapılacak? İşte belirlenen tarih...

TOKİ indirim kampanyası gündemde yer almayı sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'nin başlatacağı indirim kampanyası için beklentiler şubat ayına yöneldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan yapılan açıklamada TOKİ konutlarına indirim müjdesi geldi. Daha önce toplam 28 bin kişinin yararlandığı kampanyalar için yeniden müracaatlar başlayacak. Peki, TOKİ indirimleri ne zaman? TOKİ indirim kampanyası 2022 başladı mı? İşte, detaylar.