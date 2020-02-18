262 proje için TOKİ 2020 kura çekiliş tarihi belli oldu! 100 bin sosyal konut kura çekimi o tarihte!
Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi büyükşehirlerde merak edilen TOKİ 2020 kura çekilişi için tarih bilgileri öğle saatlerinde açıklandı. 2+1 ve 3+1 konutlardan birisine başvuruda bulunan dar gelirli aileler, TOKİ kura sonuçları açıklamasını TOKİ.gov.tr ya da E-Devlet üzerinden takip edecek. Ayrıca her il için farklı tarihlerde gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi canlı olarak izlenebilecek. Peki, TOKİ kura sonuçları hangi ilde ne zaman çekilecek? İşte, 262 proje için belirlenecek olan 100 bin sosyal konut kura çekiliş tarihinin detayları
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81 ilde gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut için TOKi 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi, Mega Kent'te 18 ve 20 Mart tarihinde devam edecek. Ankara'daki kura çekilişi ise 6 Mart tarihinde başlayacak. TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 81 il için açıklanan TOKİ kura çekiliş tarihleri ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler
TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI
Haftalardır merakla beklenen TOKİ 2020 kura çekiliş tarihi için TOKİ.gov.tr'den ilk önemli açıklama geldi. Kurum yetkilileri, yaptıkları açıklama ile TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında bilgi verdi. Elazığ'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışan TOKİ, bu işlemlerin tamamlanmasının ardından TOKİ kura çekilişi ve sonuçları için işlemlere başlamayı planlıyordu. TOKİ 2020 kura çekilişi hakkında ilk açıklama yapıldı.
TOKİ kura çekilişiyle ilgili ilk açıklama İzmir için geldi. TOKİ'den "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak." açıklaması yapıldı. Açıklama ardından diğer iller için başvurularda bulunan vatandaşlar da araştırmalarını hızlandırdı. Peki, diğer illerin TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
İşte, diğer illerin TOKİ kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler
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TOKİ İzmir dışındaki iller için detayları açıkladı. Buna göre;
100 bin sosyal konut projesi kapsamında, İstanbul'da talep toplanan 3 projedeki 10 bin konutun ilk kurası, Tuzla'da 117 bin 650 başvurunun yapıldığı 5 bin 750 konut için yapılacak. Kura töreni, 16 Mart Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Kura çekimi, Arnavutköy'de yer alan 3 bin 750 konut için 18 Mart, Başakşehir'deki 500 konut için de 20 Mart'ta yapılacak.
Ankara'da 7 projede talep toplanan 4 bin konut için de kura çekilecek. 18 bin 38 kişinin başvuru yaptığı 7 projenin kuraları, martın ikinci haftası yapılacak. İlk kura Sincan'daki 2 bin 300 konut için 6 Mart'ta olacak.
Öte yandan, 25 bin 255 başvurunun yapıldığı Bursa Yıldırım Projesi'nin 9 Mart, 47 bin 931 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şahinbey Projesi'nin 30 Mart'ta kura törenleri gerçekleştirilecek.
Diyarbakır Yenişehir Projesi 2 Nisan, Batman Merkez Projesi 3 Nisan, Adana Sarıçam Projesi 27 Mart, Trabzon Merkez Projesi 7 Mayıs, Konya Selçuklu Projesi 5 Mart, Sakarya Adapazarı Projesi 10 Mart, Kocaeli İzmit Projesi 11 Mart, Antalya Merkez Projesi 25 Mart, Şanlıurfa Eyyübüye ve Karaköprü Projeleri 1 Nisan, Van Erciş Projesi 9 Nisan, Elazığ Projeleri 14 Nisan, Malatya Projeleri 15-16 Nisan, Samsun İlkadım ve Canik projeleri 30 Nisan, Edirne Lalapaşa ve Merkez projeleri 7 Mayıs, Erzurum Merkez Projesi 18 Mayıs, Manisa Köprübaşı, Akhisar ve Salihli projeleri 19 Haziran, Ordu projeleri 27-28 Mayıs, Konya Ereğli ve Beyşehir projeleri 30 Haziran.
1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl),
2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge
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BİR KİŞİ BİRDEN FAZLA TOKİ KONUTU ALABİLİR Mİ?
Proje bazında kurulan komisyonca takdir edilen arsa ve bina değerinin TOKİ tarafından belirlenecek konut fiyatından yüksek çıkması durumunda, bu hak sahiplerine tespit edilen değere denk gelecek sayıda konut verilebilmesi için gerekli düzenleme İdarece yapılmaktadır.
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TOKİ'DEN KİMLER KONUT ALABİLİR?
TOKİ’den konut edinmenin ön koşulu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. İdarenin önceliği, “mevcut piyasa koşullarında konut sahibi olma imkanı bulunmayan” yoksul, alt, dar ve orta gelir gruplarına yönelik konut üretmektir. TOKİ’nin ürettiği konutlar vatandaşlara maliyet fiyatına, kira öder gibi küçük taksitlerle ve uzun vadeli olarak satılmaktadır. Bu nedenle, konutlara başvuru ve ödeme koşulları gelir düzeylerine göre farklılıklar içermektedir. TOKİ ayrıca, kaynak yaratmak amacıyla özel sektörle işbirliği ile yüksek gelir düzeyine yönelik prestij projeleri de sürdürmektedir. Bu projelerin amacı, kamu yararını gözeterek mümkün olan azami geliri elde etmektir.
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TOKİ KONUTLARININ TESLİM SÜRECİ NE KADAR?
TOKİ konutlarının teslim süresi projeye göre 14 ay ile 30 ay arasında değişmektedir.
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TOKİ EVLERİNDE NELER OLACAK?
√ Projelendirme öncesinde inşaatın yapılacağı arazide gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler yapılmakta, elde edilen verilere göre deprem riski de göz önüne alınarak uygun temel tipi ve taşıyıcı sistem belirlenmektedir √ İnşaatlarda maksimum kalite ve emniyet ön planda tutulmak ta, bu doğrultuda tüm inşaatlarda hazır beton kullanılmaktadır. √ Konutlarda, ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan su ve ısı yalıtımı yapılmaktadır. √ İnşaatların her aşaması, TOKİ teknik personeli ve müşavir firmalar tarafından sıkı denetime tabi tutularak gerekli testler ve kontroller yapılmaktadır. √ Konutlar, sosyal donatısı ve yeşil çevresi ile birlikte vatandaşa sunulmaktadır. √ TOKİ; kaba ve ince inşaatı tamamen bitirilmiş; yer kaplamasından duvar kaplamasına, mutfak dolaplarından evyesine, klozetinden armatürlerine dek komple tamamlanmış, vatandaşın anahtar tesliminin ardından herhangi bir tadilat yapmaksızın eşyasını taşıyarak oturabileceği durumda konutları teslim etmektedir.
Konut hakkı ve konut belirleme kurası birlikte yapılmaktadır. Ancak başvuruların konut sayısından fazla olmaması halinde kuraya gidilmemekte, konut seçim hakkı, başvuru sırasına göre kullandırılmaktadır.
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TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?
TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
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TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.