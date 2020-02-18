262 proje için TOKİ 2020 kura çekiliş tarihi belli oldu! 100 bin sosyal konut kura çekimi o tarihte!

81 ilde gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut için TOKi 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi, Mega Kent'te 18 ve 20 Mart tarihinde devam edecek. Ankara'daki kura çekilişi ise 6 Mart tarihinde başlayacak. TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 81 il için açıklanan TOKİ kura çekiliş tarihleri ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler



TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI



Haftalardır merakla beklenen TOKİ 2020 kura çekiliş tarihi için TOKİ.gov.tr'den ilk önemli açıklama geldi. Kurum yetkilileri, yaptıkları açıklama ile TOKİ kura çekiliş tarihi hakkında bilgi verdi. Elazığ'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen depremin yaralarını sarmaya çalışan TOKİ, bu işlemlerin tamamlanmasının ardından TOKİ kura çekilişi ve sonuçları için işlemlere başlamayı planlıyordu. TOKİ 2020 kura çekilişi hakkında ilk açıklama yapıldı.



TOKİ kura çekilişiyle ilgili ilk açıklama İzmir için geldi. TOKİ'den "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak." açıklaması yapıldı. Açıklama ardından diğer iller için başvurularda bulunan vatandaşlar da araştırmalarını hızlandırdı. Peki, diğer illerin TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu?



İşte, diğer illerin TOKİ kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler