TOKİ 2020 kura çekilişi 81 il 212 proje için tarih belirlendi... TOKİ il il kura tarihleri ve kura sonuçları isim listesi

30 Haziran'a kadar devam edeceği açıklanan TOKİ kura çekilişi için tarih detayları açıklandı. Her ilde yapılacak olan TOKİ 100 bin sosyal konut için kura çekilişi sonrasında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden açıklanacak. 50 projede yeterli sayıda başvuru olmadığı için kura çekilişi yapılmayacağını ifade eden TOKİ, buralarda inşa edilen konutları doğrudan satış yöntemiyle teslim edecek. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut için kura çekilişi hangi illerde hangi tarihte gerçekleşecek? İşte, o detaylar



Deprem atlatan Elazığ başta olmak üzere birçok ilde inşa edilecek olan konutlar için TOKİ kura çekilişi kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. TC ile sorgulanabilecek olan TOKİ kura sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, İstanbul için 3 farklı tarihte gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi için sonuçlar nereden öğrenilebilecek? İşte, TOKİ.gov.tr üzerinden yayımlanan TOKİ kura sonuçları hakkında bazı bilgiler



TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ AÇIKLANDI



Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep gibi büyükşehirlerde merak edilen TOKİ 2020 kura çekilişi için tarih bilgileri öğle saatlerinde açıklandı. 2+1 ve 3+1 konutlardan birisine başvuruda bulunan dar gelirli aileler, TOKİ kura sonuçları açıklamasını TOKİ.gov.tr ya da E-Devlet üzerinden takip edecek. Ayrıca her il için farklı tarihlerde gerçekleşecek olan TOKİ kura çekilişi canlı olarak izlenebilecek.81 ilde gerçekleştirilen 100 bin sosyal konut için TOKi 2020 kura çekiliş tarihi açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 16 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi, Mega Kent'te 18 ve 20 Mart tarihinde devam edecek. Ankara'daki kura çekilişi ise 6 Mart tarihinde başlayacak. TOKİ kura çekiliş tarihleri hakkında detaylar, TOKİ.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.



İşte, diğer illerin TOKİ kura çekilişi hakkında detaylı bilgiler