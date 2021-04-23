Thodex nedir, ne zaman, kim tarafından kuruldu? Thodex'te son dakika gelişmeleri
Thodex'te son dakika gelişmeleri, kripto parasını yakından takip edenlerin merak ettiği konulardan biri. Türkiye’de kripto para borsalarıyla ilgili geçtiğimiz haftalarda yapılan yeni düzenlemenin ardından Thodex’ta işlem sorunları yaşanmaya başlamıştı, kullanıcılar sosyal medyadan dile getirirken şirketin kurucusunun vurgun yapıp kaçtığı iddiaları olayın büyümesine neden oldu. Peki, Thodex nedir, ne zaman, kim tarafından kuruldu? İşte Thodex olayında son gelişmeler…
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Türkiye’nin en büyük üçüncü kripto para borsası Thodex ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Faruk Fatih Özer tahmini olarak 2 ile 10 milyar dolar arasında parayı alıp yurt dışına kaçtığı iddiası yatırımcıları tedirgin etti. Hesaplarını kapatan Özer, daha sonra yeniden aktifleşerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Peki, Thodex olayı nedir? İşte gündeme damga vuran olayın geçmişi...
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20 Nisan’dan bu yana hizmet vermeyen kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in önce siteyi bakıma alacağını duyurup sistemleri kapattı. Sonrasında ise Thodex’ten yapılan açıklamaya göre bir kuruluşun şirkete yatırım yapmak istemesi nedeniyle tekliflerin değerlendirilme aşamasına geçildiği belirtildi.
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Soruşturma yürütülüyor
Thodex'in internet sitesine erişilemediği gerekçesiyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı borsa hakkında resmen soruşturma başlatmıştı.
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Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan suç duyurusunda da bulunulmuştu.Sosyal medya üzerinden birçok Thodex kullanıcısı ve Koineks AŞ müşterisinin borsaya erişim sağlayamadığını ve zaten bir süredir borsadaki paralarını banka hesaplarına transfer edemediklerinin belirtildiği dilekçede, "Koineks AŞ sahibi ve yönetim kurulu başkanı Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptığına dair sosyal medyada gündeme gelmiş iddialar mevcuttur. Bu iddiaların ivedilikle soruşturulması son derece önem arz etmektedir." denildi.
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Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye’nin dördüncü kripto para borsası oldu.
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2017’de kurulan Thodex’in şirket unvanının izini sürüldüğünde Koineks Teknoloji Anonim Şirketi’ne ulaşılıyor. Koineks Teknoloji ilk başta Şişli’de faaliyet gösteriyor. Sonrasında 2019 yılında Kadıköy’de sokak arasındaki 10 katlı bir apartman dairesine taşınıyor. Buradan da yine 2019 yılında Nida Kule’ye şirket adresinin taşınması gerçekleştiriliyor.
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Faruk Fatih Özer 1993 İstanbul doğumlu, yani 28 yaşında. Özer, kaçmadan önce kendisiyle ilgili internet ortamındaki tüm bilgilerini de sildi. Kendisini tanıyanlara göre, Amerika’da eğitim aldı.
Faruk Fatih Özer çalışma hayatına 2007 yılında başladı. 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılının eylül ayı ile beraber Thodex’i kurdu ve Koineks’in mevcut kullanıcıları Thodex’e taşındı. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.