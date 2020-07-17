Temmuz ayında otomobil alacaklar dikkat! İşte güncel kampanyalar
Temmuz ayında otomobil, ticari araç, lastik ve servis gibi ürün ve hizmetlerde yaz avantajları belli oldu.
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Geçtiğimiz haziran ayında Türkiye’de araç satışlarının 70 bin adetler civarında çıkmasının ardından8 temmuz ayı da talep yüksek gözüküyor. Kurban Bayramı öncesi markaların çoğu kampanya ve fırsatlar sunmaya başladı.
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Fiat’tan 70 bin TL’lik destek
CNN Türk'ün haberine göre Fiat Professional, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle Temmuz ayında bir satış kampanyasını hayata geçiriyor. Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi” ile ay boyunca Doblo ve Fiorino modelleri, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor. Kampanyayla ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.
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Peugeot alan Ekim’de ödeyecek
Ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçeneği ile sunulan, sürüş keyfini yeni bir boyuta taşıyan yeni Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında Temmuz ayına özel “Şimdi al, Ekim’de ödemeye başla” kampanyası bulunuyor.
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Suzuki’den 1000 TL aylık taksit imkanı
Temmuz boyunca geçerli olacak uygulamayla tüketiciler V-Strom 250 modeline ayda 1000 TL tutarındaki taksit avantajıyla sahip olabiliyorlar. Şehrin keyfini dolu dolu çıkarmak isteyenlerin tercihi Burgman 200 ise 34 bin 900 TL’den başlayan özel fiyatıyla satışa sunuluyor. Ayrıca motosiklet tutkunları Burgman 200 alımlarında 20 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından ay boyunca yararlanabiliyorlar.
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Mercedes’te sıfır faiz var
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Temmuz ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 200.000 TL krediye 12 aya kadar %0,69 faiz oranı sunuluyor.
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Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Temmuz ayına özel olarak 225.000 TL için 36 ay %0,94 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 80.000 TL’ye 24 aya kadar %0,94 faiz oranından faydalanılabiliyor. Hafif ticari Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyorlar
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BMW 118i ve 218i Gran Coupé kiraya çıktı
Borusan Premium Yeni BMW 118i’yi aylık 5.900 TL+KDV’den ve Yeni BMW 218i Gran Coupé’yi ise aylık 6.500 TL+KDV’den başlayan fiyatlarla kiralıyor. Araçlar 36 ay 10.000 km/yıl seçeneği ile veriliyor.
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Ticarilere vdf AutoCredit fırsatı
Volkswagen Ticari Araç’ın, Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işbirliğiyle hayata geçirdiği “AutoCredit” sistemi ile Caddy modeli günlük 65 TL, Transporter City Van modeli günlük 70 TL, Caravelle günlük 157 TL ve Amarok Aventura günlük 201 TL gibi başlangıç taksit tutarları ile satın alınabiliyor. Bu sistem sayesinde 36 ay vadede yüzde 0,89 faiz oranıyla istenilen Volkswagen Ticari Araç modeline sahip olunabiliyor.
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Toyota’da faizler daha da indi
Toyota’nın temmuz kampanyası kapsamında kamu bankaları tarafından yerli üretim araçlar için getirilen finans desteğinin faiz oranı da yeniden güncellenerek yüzde 0,69’dan yüzde 0,64’e çekildi. Böylelikle Türkiye’de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,64 faiz oranı ile sahip olunabilecek.
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Bu kampanya çatısı altında, talep eden Toyota müşterileri bankalarıyla irtibata geçip “6 ay ödemesiz” dönem seçeneğinden de yararlanabilecekler.
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Kia’da ödemeler 3 ay ertelendi
‘Şimdi Al Ekim’de Öde’ kampanyası kapsamında, Sportage, XCeed, Ceed ve Niro’da 70 bin TL’ye, Picanto’da 40 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde 0,69 faiz avantajı sunan KIA; Stonic ve Rio modellerini ise 50 bin TL’ye 18 ay yüzde 0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuyor. Hafif ticari Bongo ise 40 bin TL’ye yüzde 0 faiz,12 ay taksit imkanına sahip.
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Sınırlı sayıda Audi Q2’de avantaj var
Audi Türkiye, SUV ailesinin en küçük ferdi Q2 için, avantajlı kredi koşulları sunan bir kampanyayı devreye aldı. Kampanyada, markanın Kompakt SUV segmentindeki temsilcisi yüzde 0,49 faiz oranıyla almak mümkün. 31 Temmuz tarihine kadar geçerli olan ve sınırlı sayıdaki Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport S tronic ve Q2 35 Turbo FSI 150 hp Design/Sport S tronic model araçlar için geçerli kampanya, vdf’den kullanılacak 70 bin TL kredi için geçerli.
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Citroen’den 6 bin TL nakit indirimi
Seçili Citroën modellerine 40.000TL için 48 ay %0,79 faiz ile ayda 1.050TL taksitli kredi imkanı veya 80.000TL için 24 ay % 0,79 faiz ile sahip olmak mümkün. Ayrıca temmuz boyunca Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6.000TL’ye varan nakit indirimi sağlanıyor.
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Goodyear’dan 300 TL’ye varan yaz fırsatı
Goodyear’ın Nisan ayında başlattığı yaz kampanyası 15 Temmuz 2020 tarihine dek uzatıldı.
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Kampanya kapsamında, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından aynı anda 4 adet Goodyear marka 16’’ binek yaz veya dört mevsim lastiği alanlar, 3 ay boyunca 150 TL’ye varan; 17’’ binek yaz veya dört mevsim lastiği alanlar ise 3 ay boyunca 300 TL’ye varan tutarda, diledikleri akaryakıt istasyonunda, akaryakıt veya LPG alımında kullanabilecekleri promosyondan faydalanma hakkı kazanıyor.
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Renault Trucks'ta kontrol bedava
Renault Trucks, 01 Temmuz – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında tüm araç modellerinde geçerli kampanyası ile kesintisiz taşımacılık operasyonlarını güvenceye alıyor.
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Kampanya kapsamında “İşçilik ve yağ hariç” 1.000 TL ve üzerindeki her servis harcamasında, 250 TL’lik 41 nokta kontrolü hediye ediliyor. Ayrıca havlu hediye edilmekte.