Temmuz ayında otomobil alacaklar dikkat! İşte güncel kampanyalar

Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Temmuz ayına özel olarak 225.000 TL için 36 ay %0,94 faizli kredi imkanı sunuluyor. Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 80.000 TL’ye 24 aya kadar %0,94 faiz oranından faydalanılabiliyor. Hafif ticari Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 150.000 TL kredi için, 36 ay vade ve %0,69 faiz avantajından faydalanabiliyorlar