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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 21:22,

Temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama ekranı: Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası destek kredisi başvuruları 2020

Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı kamu bankaları Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları SMS olarak ya da bankaların mobil uygulamaları üzerinden online olarak gönderiliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında başlatılan Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları bir kaç adımda internetten öğreniliyor. İşte, temel ihtiyaç kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı…

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Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sonuç sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi sorgulama işlemleri bankaların internet sitelerinden yapılabiliyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuruları sorgulama ekranları...

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Vakıfbank bireysel temel İhtiyaç destek kredisi başvuruları 29 Mayıs 2020’de sonlandırılmıştır. Sonuç sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA- TIKLAYINIZ

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Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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Halkbank destek kredisi sorgulama ekranı aşağıda yer alıyor.

HALKBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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