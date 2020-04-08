Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli ihtiyaç destek kredisi veren bankalar hangileri?

VAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU 6 ay ödemesiz bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu ile 10 bin TL kredi çekebilmek mümkün olacak. İhtiyaç durumuna göre 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira kredi çekebilecek olan vatandaşlar, 36 aylık taksit döneminin 6 aylık kısmını ödemesiz geçirecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden çekilebilecek olan tutar, aylık en fazla 376 lira olarak geri ödenecek.



6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.



Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.