Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli ihtiyaç destek kredisi veren bankalar hangileri?
Ülkemizde alınan corona virüsü önemleri kapsamında 6 ay ertelemeli temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları devam ediyor. Kamu bankaları tarafından verilen ihtiyaç destek kredisi hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere ödenecek. 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuruları devam ederken, temel ihtiyaç kredisi nedir sorusunun yanıtını araştıranlar, konuyla ilgili detayları sorguluyor. Peki, Temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli ihtiyaç destek kredisi veren bankalar hangileri? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...
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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, tarafından ödenen temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri corona virüsünün olası ekonomik etkilerine yönelik alınan karar çerçevesinde, başlatılmıştı Bu kapsamda temel ihtiyaç kredisi başvuru şartları da araştırılmaya devam ediyor. İşte, temel ihtiyaç kredisi başvuruları hakkında ayrıntılar....
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BAŞVURU
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarının internet sitelerinden başvurular dün itibariyle yapılmaya başlandı.Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek.
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
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GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
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Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Bankalardan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL’ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.
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GERİ ÖDEME PLANI
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
6 ay ödemesiz bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu ile 10 bin TL kredi çekebilmek mümkün olacak. İhtiyaç durumuna göre 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira kredi çekebilecek olan vatandaşlar, 36 aylık taksit döneminin 6 aylık kısmını ödemesiz geçirecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden çekilebilecek olan tutar, aylık en fazla 376 lira olarak geri ödenecek.
6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.
Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.