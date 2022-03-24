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Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu!

#Tarım Destek Ödemesi#Vahit Kirişçi#Tarım Ve Orman Bakanlığı

Tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih, ödenekten yararlanan çiftçilerin odaklandığı konuların başında geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destek ödemeleri çay prim desteği, hububat, baklagil ve dane mısır desteği, biyolojik mücadele desteği ve hayvan gen kaynakları desteği olmak üzere dağıtılacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kirişci tarımsal destekleme ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurdu. Peki, tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, 2022 çiftçi destek ödeme tarihi ve konuyla ilgili yapılan açıklamalar.

1/4Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak 2022 çiftçi destek ödeme tarihi belli oldu

2022 çiftçi destek ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ödeme tarihlerini duyurdu. Başvurularını yaparak ödenekten yararlananlara sağlanan çiftçiye tarım desteği ödemelerin 25 Mart Cuma günü ödenmeye başlanacak. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.

2/4TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "291 milyon 220 bin 778 liralık tarımsal destekleme ödemelerini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

3/4ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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#Tarım Destek Ödemesi#Vahit Kirişçi#Tarım Ve Orman Bakanlığı