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Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? çiftçi destek ödeme tarihi sorgulama! Bakan Kirişci'den açıklama

#Tarım Destek Ödemesi#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanlığı

Tarım destek ödeme tarihleri çiftçilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili Bakan Vahit Kirişci'den son dakika açıklama geldi. Bakan Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Ödemeler, hastalıktan Ari İşletme Desteği’ 33 milyon 13 bin 500 TL, ’Lisanslı Depoculuk Desteği’ 23 milyon 380 bin 885 TL ’Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL olacak. Peki, mazot gübre desteği ve Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar.

1/4Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak çiftçi destek ödeme tarihi sorgulama Bakan Kirişciden açıklama

Çiftçiye tarım desteği ödemelerini ne zaman yapılacağı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Kirişci açıklamasında "58 milyon 899 bin 579 liralık Tarımsal Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.

2/4TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"58 milyon 899 bin 579 liralık Tarımsal Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. ’Hastalıktan Ari İşletme Desteği’ 33 milyon 13 bin 500 TL, ’Lisanslı Depoculuk Desteği’ 23 milyon 380 bin 885 TL ’Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL."

3/4 ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR YATIRILACAK?

Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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#Tarım Destek Ödemesi#Vahit Kirişci#Tarım Ve Orman Bakanlığı