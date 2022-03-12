Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? çiftçi destek ödeme tarihi sorgulama! Bakan Kirişci'den açıklama

Çiftçiye tarım desteği ödemelerini ne zaman yapılacağı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ödeme tarihlerini duyurdu. Bakan Kirişci açıklamasında "58 milyon 899 bin 579 liralık Tarımsal Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Tarımsal destek ödemeleri e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabiliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"58 milyon 899 bin 579 liralık Tarımsal Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. ’Hastalıktan Ari İşletme Desteği’ 33 milyon 13 bin 500 TL, ’Lisanslı Depoculuk Desteği’ 23 milyon 380 bin 885 TL ’Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 TL."
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2021 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.
Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira ödeneceğini aktaran Kirişci, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını kaydetti.