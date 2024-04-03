SURVIVOR 2024 YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yunus Emre Özden 1993’te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Silivri’de ikamet eden Survivor Yunus Erme, 1.85 boyunda ve 82 kilo. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor. Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardığını dile getiriyor.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini açıkladı.