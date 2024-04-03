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Survivor Yunus Emre kimdir nereli , kaç yaşında? Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Özden evli mi, hangi yıl yarıştı? İşte Survivor Yunus Emre'nin hayatı ve biyografisi!

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#Survivor Yunus Emre#Televizyon#Survivor Yunus Emre Kimdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 22:16

Survivor Yunus Emre'nin hayatı ve biyografisi, son bölümün ardından gündeme geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'dan 2 ödül cezası daha geldi. Özellikle ikili diyalogları ve yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Survivor Yunus Emre yaşadığı tartışmalarla gündeme geliyor. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir, hangi yıl yarıştı? Survivor Yunus Emre evli mi? İşte, Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Özden'in biyografisi ve hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Survivor Yunus Emre kimdir nereli , kaç yaşında Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Özden evli mi, hangi yıl yarıştı İşte Survivor Yunus Emrenin hayatı ve biyografisi

Survivor Yunus Emre Özden kimdir, sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yaşadığı tartışmalarla gündemde düşmeyen Yunus Emre Özden, parkurlarda gösterdiği başarılarla da dikkat çekiyor. İstanbul Silivri’de ikamet eden Survivor Yunus Erme, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor. Peki, Survivor Yunus Emre kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Özden'in hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4SURVIVOR 2024 YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ

SURVIVOR 2024 YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Survivor All Star 2024 yarışmacısı Yunus Emre Özden 1993’te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Silivri’de ikamet eden Survivor Yunus Erme, 1.85 boyunda ve 82 kilo. Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor. Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başardığını dile getiriyor.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini açıkladı.

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3/4Survivor Yunus Emre kimdir nereli , kaç yaşında Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre Özden evli mi, hangi yıl yarıştı İşte Survivor Yunus Emrenin hayatı ve biyografisi

Sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor.

2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor. MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

4/4SURVIVOR YUNUS EMRE EVLİ Mİ, EŞİ KİM

SURVIVOR YUNUS EMRE EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Yunus Emre Survivor All Star yarışmasına katılmadan bir ay önce sevgilisi Beria Özden ile evlendi. 

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