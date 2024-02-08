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SURVİVOR YEDEKLERDEN KİMLER GELECEK? Survivor All Star kadrosuna kimler katılacak? Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı: "İki şampiyon birden..."

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Yedek Yarışmacılar#Televizyon#Yarışma
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 00:31

Survivor 2024 All Star kadrosuna gelecek yarışmacılar ada konseyinde belli oldu. Yeni sezonuna devam eden Survivor'ın 7 Şubat tarihli son bölümünde, acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıklarken, üç yarışmacının da yedeklerden Survivor All Star'da katılacağını söyledi. Gelen yarışmacılardan ikisinin şampiyon olduğunu söyleyen Ilıcalı, kadın yarışmacının da adaya renk katacağını söyledi. Sosyal medyada Survivor'a Sema, Hilmi Cem ve Avatar Atakan'ın katılacağı iddia edilmişti. Peki, Survivor'a kimler katılacak? Survivor All Star'a yedeklerden kimler gelecek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4SURVİVOR YEDEKLERDEN KİMLER GELECEK Survivor All Star kadrosuna kimler katılacak Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı: İki şampiyon birden...

Survivor 2024 All Star son bölümünde yedeklerden katılacak yarışmacılar belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ilk olarak takımlar dokunulmazlık mücadelesi verdi. Ada konseyinde ise Acun Ilıcalı Survivor'da Turabi'nin sağlık durumu hakkında, "5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." dedi. Nihat'ın da yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Ilıcalı, Survivor'a 3 yarışmacının katılacağını duyurdu. Peki, Survivor All Star kadrosuna kimler katılacak? İşte, ayrıntılar.

2/4SURVİVORDA İKİ VEDA BİRDEN

SURVİVOR'DA İKİ VEDA BİRDEN!

Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ada konseyi toplandı. Acun Ilıcalı sakatlıkları devam eden Turabi'nin yarışma akıbetini açıkladı. Ilıcalı, "Geçtiğimiz hafta Turabi'nin bir sakatlığı oldu. Daha sonra doktor kontrolündeydi. 5 gün boyunca doktoru ve Turabi görüştüler. Bu 5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi. Turabi ve kırmızı takım açısından erken bi veda.... Turabi de yaptığı açıklamada devam edemeyeceğini söyledi. Adada kaldığı süre boyunca elinde de ciddi bir sıkıntı vardı. " dedi.

BAKMADAN GEÇME!

3/4SURVİVOR YEDEKLERDEN KİMLER GELECEK Survivor All Star kadrosuna kimler katılacak Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı: İki şampiyon birden...

Nihat'ın da yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Acun Ilıcalı şunları söyledi;

"Nihat'la ilgili de bir gelişme var. Kendisiyle bugün görüştüm. Ameliyata girdi, başarılı geçti ve şükürler olsun eski sağlığına kavuşacak. Nihat da 6 aylık bir tedavi süreci yaşayacak. Ona da çok geçmiş olsun diyoruz. Onun da Survivor hayatı biliyorsunuz bir günde bitti. Sakatlıklar her zaman çok önemli. Yağmur'un da sakatlığı var umarım onun da kötü bir şeyi yoktur. "

4/4SURVİVOR KADROSUNA KİMLER GELECEK

SURVİVOR KADROSUNA KİMLER GELECEK?

Acun Ilıcalı veda eden yarışmacıların yerine 3 yarışmacının katılacağını söyledi. Ilıcalı, "Kırmızı takıma yeni yarışmacılar gelecek. Ve Survivor'daki son kadroların oluştuğunu düşünüyoruz. Artık sakatlıklar olmazsa yeni yarışmacı gelmeyecek.... Kırmızı takıma gelecek. Gelecek yarışmacı bir şampiyon. Avatar Atahan geliyor. İkinci yarışmacı Hilmi Cem." dedi. Öte yandan yedeklerden gelecek olan kadın yarışmacı da Sema oldu.

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#Survivor Yedek Yarışmacılar#Televizyon#Yarışma

BAKMADAN GEÇME!