SURVİVOR YEDEKLERDEN KİMLER GELECEK? Survivor All Star kadrosuna kimler katılacak? Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı: "İki şampiyon birden..."

Survivor 2024 All Star son bölümünde yedeklerden katılacak yarışmacılar belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ilk olarak takımlar dokunulmazlık mücadelesi verdi. Ada konseyinde ise Acun Ilıcalı Survivor'da Turabi'nin sağlık durumu hakkında, "5 günün sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceği ile ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Ve Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi." dedi. Nihat'ın da yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Ilıcalı, Survivor'a 3 yarışmacının katılacağını duyurdu. Peki, Survivor All Star kadrosuna kimler katılacak? İşte, ayrıntılar.