SURVİVOR YEDEKLERDEN KİMLER GELECEK? Survivor All Star kadrosuna kimler katılacak? Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı: "İki şampiyon birden..."

Nihat'ın da yarışmaya devam edemeyeceğini açıklayan Acun Ilıcalı şunları söyledi;



"Nihat'la ilgili de bir gelişme var. Kendisiyle bugün görüştüm. Ameliyata girdi, başarılı geçti ve şükürler olsun eski sağlığına kavuşacak. Nihat da 6 aylık bir tedavi süreci yaşayacak. Ona da çok geçmiş olsun diyoruz. Onun da Survivor hayatı biliyorsunuz bir günde bitti. Sakatlıklar her zaman çok önemli. Yağmur'un da sakatlığı var umarım onun da kötü bir şeyi yoktur. "