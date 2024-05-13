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Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sercan Yıldırım evli mi, hangi takımlarda oynadı? İşte Survivor All Star Sercan Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi...

Güncelleme Tarihi:

#Sercan Yıldırım Hayatı#Survivor Sercan Kimdir#Survivor All Star Sercan Kaç Yaşında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 01:26

Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor All Star'ın eleme gecesiyle gündeme geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'dan elenen isim bu hafta Sercan Yıldırım oldu. Daha önce iki kez Survivor'a katılan Sercan Yıldırım, bir dönem Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor gibi takımlarda forma giydi. Futbolculuk kariyeri sonrası Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösteren Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni açtı. Peki, Survivor Sercan evli mi? Survivor All Star Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Sercan'ın hayatı ve biyografisi.

1/4Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli Sercan Yıldırım evli mi, hangi takımlarda oynadı İşte Survivor All Star Sercan Yıldırımın hayatı ve biyografisi...

Survivor All Star Sercan Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi ile dikkat çekiyor. 2020 ve 2022 yıllarında yayınlanan Survivor'da yarışan ve Galatasaray'da bir dönem forma giyen Sercan Yıldırım, bu sene All Star'da bir kez daha yarıştı. Ancak elenerek Dominik'e veda eden Sercan Yıldırım'ın hayalleri bir kez daha yarıda kaldı. 1990 yılında doğan Survivor Sercan, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. Sercan Yıldırım pilates ve yoga eğitmeni olan Nihan Yönel ile hayatlarını birleştirme kararı alıp evlendi. Peki, Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, Nereli? İşte, ayrıntılar.

2/4SERCAN YILDIRIM KİMDİR

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

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3/4Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli Sercan Yıldırım evli mi, hangi takımlarda oynadı İşte Survivor All Star Sercan Yıldırımın hayatı ve biyografisi...

Sercan Yıldırım formasını giydiği Fatih Karagümrük takımından özel izin alarak, Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. O sezonun en iyi performans gösteren yarışmacılardan biri olarak yarışmayı 6. sırada elenerek bitirdi.

6 Aralık 2021 tarihinde pilates ve yoga eğitmeni olan Nihan Yönel ile hayatlarını birleştirme kararı alıp evlenmişlerdir

4/4Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli Sercan Yıldırım evli mi, hangi takımlarda oynadı İşte Survivor All Star Sercan Yıldırımın hayatı ve biyografisi...

2022 yılında Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele etmiştir.

2024 yılında da Survivor 2024: All Star yarışmasında mücadele edecektir.

Survivor sonrası memleketi Bursa'ya dönen Sercan Yıldırım, Ekim 2020 tarihi itibarıyla Nilüfer Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde faaliyet gösterecek olan Nilüfer Belediyesi Sercan Yıldırım Futbol Akademisi'ni açmıştır.

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