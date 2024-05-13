Survivor All Star Sercan Yıldırım'ın hayatı ve biyografisi ile dikkat çekiyor. 2020 ve 2022 yıllarında yayınlanan Survivor'da yarışan ve Galatasaray'da bir dönem forma giyen Sercan Yıldırım, bu sene All Star'da bir kez daha yarıştı. Ancak elenerek Dominik'e veda eden Sercan Yıldırım'ın hayalleri bir kez daha yarıda kaldı. 1990 yılında doğan Survivor Sercan, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. Sercan Yıldırım pilates ve yoga eğitmeni olan Nihan Yönel ile hayatlarını birleştirme kararı alıp evlendi. Peki, Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında, Nereli? İşte, ayrıntılar.