Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Nagihan Karadere hakkında bilgiler

2012 yılında Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti. Ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı kaldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.



Yarışmaya daha önce iki defa katılan Nagihan Karadere 2016 yılında beşinci olmuştu. Ünlü ismin Ece Arven isimli bir kızı bulunuyor.