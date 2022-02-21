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Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Nagihan Karadere hakkında bilgiler

#Survivor Nagihan #Nagihan Karadere#Survivor Nagihan Karadere

Survivor Nagihan merak edilen isimler arasında yer alıyor. Ünlüler takımı kadrosunda yer alan Nagihan Karadere yeni bölümde Sema Aydemir ile kavga ediyor. Başarılı performansı ve girdiği diyaloglar ile dikkat çeken Survivor Nagihan’ın hayatı araştırılıyor. Peki, Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/3Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Nagihan Karadere hakkında bilgiler

Survivor Nagihan’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere 1984 doğumlu. Adana’da dünyaya gelen Karadere kısa mesafe ve engelli koşucusudur.  Yarışmaya daha önce iki defa katılan Nagihan Karadere 2016 yılında beşinci olmuştu.

2/3SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR

SURVİVOR NAGİHAN KİMDİR?

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Nagihan Karadere 1984 doğumludur. Adana’da dünyaya gelen Karadere kısa mesafe ve engelli koşucusudur.  2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren profesyonel olarak atletizme ilgi duyuran Nagihan Karadere, 2003'te Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı.

3/3Survivor Nagihan kimdir, kaç yaşında, nereli Survivor Nagihan Karadere hakkında bilgiler

2012 yılında Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti. Ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı kaldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

Yarışmaya daha önce iki defa katılan Nagihan Karadere 2016 yılında beşinci olmuştu. Ünlü ismin Ece Arven isimli bir kızı bulunuyor.

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