NAGİHAN İÇİN KARAR VERİLDİ

Öte yandan ada konseyinde haftanın en düşük performansına sahip olan Nagihan eleme adayı olarak seçilirken, Acun Ilıcalı sakatlığı nedeniyle Nagihan'ın oynayamadığını ve kararı kendisinin vermesi gerektiğini söyledi. Dizindeki ödemin çok fazla şiştiğini ancak elenmenin iptal edilmesini talep etti.



Bunun üzerin Acun Ilıcalı Nagihan'ın potaya girmemesi nedeniyle eleme ihtimalinin olduğunu söyledi. Nagihan Acun Ilıcalı'ya isyan ederek yarışamadığını söyledi. Emek verdiğini ifade eden Nagihan, "Ben oynamamayım demiyorum yine benim hakkım düelloda saklı kalabilir mi ben onu söylüyorum. Benim jübile senem ona yakışır bir şekilde gideyim." dedi.