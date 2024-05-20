Survivor All Star 3. ve 4. eleme adayları pazar akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 19 Mayıs 2024 tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Nefeslerin kesildiği haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takımda yapılan konseyde ise en düşük performansa sahip olan Nagihan eleme potasına gitti. Yapılan oylamada da Nefise ve Hilmi Cem'in oyları eşit çıkarken, kaptan Nefise son kararı verdi. Peki, 19 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.