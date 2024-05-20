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SURVİVOR ELEME ADAYLARI 19 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kimler gitti? Nagihan için karar verildi... İşte 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım!

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Televizyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 02:26

Survivor eleme adayı kim oldu, sorusunun yanıtı dün geceki kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi sonrası belli oldu. Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'ın 19 Mayıs tarihli 118. son bölümünde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, haftanın 4. dokunulmazlık oyununu kazanmak için zorlu parkurda mücadele verdi. Güç ve dengenin önemli olduğu oyunda mavi takım ipi göğüslerken, kırmızı takımda da Survivor 3. ve 4. eleme adayları netlik kazandı. Bu haftanın en kötü performansına sahip olan Nagihan için ada konseyinde Acun Ilıcalı verdikleri kararı duyurdu. Diskalifiye ihtimali bulunan Nagihan ile Acun Ilıcalı'nın yaşadığı tartışma Survivor'ın son bölümüne damga vurdu. Peki, dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme potasına kim gitti, 4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte, Survivor eleme adayları ve yeni bölüm fragmanı.

1/8SURVİVOR ELEME ADAYLARI 19 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kimler gitti Nagihan için karar verildi... İşte 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Survivor All Star 3. ve 4. eleme adayları pazar akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşan Survivor'ın 19 Mayıs 2024 tarihli son bölümünde, dokunulmazlık mücadeleleri devam etti. Nefeslerin kesildiği haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kırmızı takımda yapılan konseyde ise en düşük performansa sahip olan Nagihan eleme potasına gitti. Yapılan oylamada da Nefise ve Hilmi Cem'in oyları eşit çıkarken, kaptan Nefise son kararı verdi. Peki, 19 Mayıs 2024 Survivor All Star son eleme adayı kim oldu, eleme potasına kim gitti? İşte, son bölümde yaşananlar.

2/8SURVİVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor All Star'da dokunulmazlık karşılaşmaları dün gece de devam etti. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda konsey toplandı. Oylama yapılmadan önce Acun Ilıcalı, haftanın en kötü performansını açıkladı. Bu hafta en başarısız performansa sahip olan isim Nagihan oldu. Böylece Nagihan Survivor 3. eleme adayı seçildi.

BAKMADAN GEÇME!

3/8SURVİVOR ELEME ADAYLARI 19 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kimler gitti Nagihan için karar verildi... İşte 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Ardından konseyde yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu, Hilmi Cem 3 oy, Nefise 3 oy aldı. Oyların eşit olmasından dolayı karar kaptan Nefise'ye kaldı. Nefise eleme adayı olarak Hilmi Cem'in ismini verdi. Survivor All Star'da haftanın diğer eleme adayları ise Merve ve Özgür olarak belirlenmişti.

4/8PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

Adayların belli olmasının ardından Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerini açıkladı. Ilıcalı, düelloda eşleşmenin Merve-Özgür, Nagihan-Hilmi Cem olduğunu açıkladı.

BAKMADAN GEÇME!

5/8SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2024 All Star'da kırmızı ve mavi takım dün gece haftanın 4. ve son dokunulmazlık mücadelesinde karşılaştı. Kazanan takımın ödülü de elde edeceği dokunulmazlık oyununda ilk önce avantaj heyecanı yaşandı. 8 olanın kazanacağı avantaj mücadelesinin finalinde parkura Özgür ve Yunus Emre çıktı. Atışlarda Özgür'ün aldığı sayı ile avantajı mavi takım 8-5 kazandı.

6/8SURVİVOR ELEME ADAYLARI 19 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu, eleme potasına kimler gitti Nagihan için karar verildi... İşte 4. dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Dokunulmazlık karşılaşmasının ikinci etabında ise bu kez takımlar bayrak yarışında karşı karşıya geldi. 12 olanın dokunulmazlığın sahibi olacağı oyunun final etabında parkura Seda ve Merve çıktı. Atışlarda Seda'nın aldığı sayı ile bayrak yarışını mavi takım 12-7 kazandı. Böylece mavi takım dokunulmazlığı ve ödülü elde etti.

BAKMADAN GEÇME!

7/8NAGİHAN İÇİN KARAR VERİLDİ

NAGİHAN İÇİN KARAR VERİLDİ

Öte yandan ada konseyinde haftanın en düşük performansına sahip olan Nagihan eleme adayı olarak seçilirken, Acun Ilıcalı sakatlığı nedeniyle Nagihan'ın oynayamadığını ve kararı kendisinin vermesi gerektiğini söyledi. Dizindeki ödemin çok fazla şiştiğini ancak elenmenin iptal edilmesini talep etti.

Bunun üzerin Acun Ilıcalı Nagihan'ın potaya girmemesi nedeniyle eleme ihtimalinin olduğunu söyledi. Nagihan Acun Ilıcalı'ya isyan ederek yarışamadığını söyledi. Emek verdiğini ifade eden Nagihan, "Ben oynamamayım demiyorum yine benim hakkım düelloda saklı kalabilir mi ben onu söylüyorum. Benim jübile senem ona yakışır bir şekilde gideyim." dedi.

8/8YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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#Survivor Eleme Adayı#Yarışma#Televizyon

BAKMADAN GEÇME!