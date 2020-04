Sucuk diye at eti, biber diye boya yedirmişler! İşte tağşiş yapan firmalar

Buna göre, kamuoyuyla paylaşılan alkolsüz içecek ile enerji içeceklerinde, takviye edici gıda ve çikolata ile kakao ürünlerinde ilaç etken maddesi bulundu.



Ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenirken, baharatlarda gıda boyası, bitki, çay ve kahve ürünlerinde de ilaç etken maddesi tespit edildi.



Süt ve süt ürünlerinde ise nişasta, jelatin ve bitkisel yağ belirlendi.Bitkisel yağlara da farklı tohum yağları katıldığı anlaşılırken, denetimler sonucu, kırmızı et ve et ürünlerinde at eti, kanatlı eti, sakatat ve baş eti tespit edildi.