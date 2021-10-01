Stopaj indirimi nedir, ne zamana kadar uzatıldı ? İşte yeni tarih
Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve 1 Ekim’de sona erecek olan stopaj indiriminin süresiyle revizeye gidildi. Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması süresinin uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, stopaj indirimi nedir, ne zamana kadar uzatıldı? İşte stopaj indiriminde son gelişmeler…
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Türk Lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül tarihi itibariyle son bulması öngörülen stopaj indirimi 31 Aralık tarihine uzatıldı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre 30 Eylül’de son bulması öngörülen teşvik 31 Aralık tarihine uzatıldı.
Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise stopaj alınmayacak.
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Stopaj nedir?
Stopaj, gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden ödeme tutarının bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir. Türkiye gibi beyan esasının geçerli olduğu vergi sistemlerinde stopaj istisna teşkil etmektedir. Stopaj ile tevkifat aynı anlama gelmekte olup tevkifat daha çok katma değer vergisi uygulamasında kullanılmaktadır.