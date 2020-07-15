Sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? MSB personel temin sayfası
Sözleşmeli er alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre 6 Temmuz’da başlayan işlemler 3 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Başvurusu kabul edilen adaylara, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı gerçekleştirilecek. İşte başvuru ekranı ve detaylar…
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Sözleşmeli er alımı başvuruları 6 Temmuz tarihinde başladı. Adaylar işlemlerini 3 Ağustos’a kadar yapabilecekler. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyebilecekler. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında fiziki yeterlilik testi ve mülakat yapılacak, yazılı sınav yapılmayacak.
SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Başvurular 6 Temmuz ve 3 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
Tercih ekranında; K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından birinci, ikinci ve üçüncü tercihler mutlaka belirtilecek ve tercih önceliğine göre sıralanacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırasına göre ve sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır.
Adaylar, eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlice girmelidir. Adaylar, Terhis Belgesinin aslını veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısını getireceklerdir. Askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için, askerlik durum belgesi terhis belgesi yerine kabul edilmeyecektir. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar ise Askerlik Durum Belgelerini e-devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).
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MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden, adaylar; a. FYT'ye katılabilmek için "Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu" ve b. "FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır. Rapor ve Muvafakat Yazısı örnekleri kılavuza eklenmiştir. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar .Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır.