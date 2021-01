Sosyal yardım başvuru ve sonuç sorgulama: 1000 TL pandemi yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Türkiye'nin sosyal yardımları 70 milyar liraya ulaştı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Türkiye büyüyor, gelişiyor ve 18 yıl önce 1,5 milyardan aldığımız sosyal yardım bugün 70 milyar liraya ulaşmış durumda." dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aydın 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, memleketi olan kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için alınan tedbirler ve Sağlık Bakanlığının başlattığı aşı programıyla 2021 yılının çok daha iyi olacağına inandığını ifade etti.



Tarih ve turizm anlamında olduğu gibi demokrasi mücadelesinde de Aydın'ın özel bir yerinin olduğuna dikkati çeken Selçuk, Aydınlılar olarak demokrasi mücadelesinde rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarını unutamadıklarını belirtti.



Bakan Selçuk, Adnan Menderes'e ve Demokrat Parti'ye ne yapıldıysa, aynısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye de defalarca yapılmak istendiğini ve 15 Temmuz'un da bunlardan biri olduğunu dile getirdi.



Selçuk, "Bu topraklarda yaklaşık 1,5 asırdır devam eden darbe geleneği ilk kez Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde püskürtülmüştür. Türkiye, dünyaya demokrasi vermiş, 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle siyasette yeni bir dönem başlamıştır. AK Parti, her türlü vesayet odaklarına, darbe heveslilerine, diktatörlük özlemiyle, kendi karanlık geçmişinin, tek parti dönemlerinin hayalini kuran zihniyetlere karşı dik duruşun adresi oldu. AK Parti'miz, 2002'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kadar girdiği her seçimden açık ara birinci çıktı." dedi.



"AK Parti milletin kendisidir"



AK Parti'nin bir siyasi partiden çok daha fazlasını ifade ettiğini vurgulayan Selçuk, partisinin, Türkiye'nin değişimine, dönüşümüne ve gelişimine hem öncülük etmiş hem de bu dönüşüm sürecini devam ettiren bir hareket olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



"AK Parti milletin ta kendisidir aslında. Türkiye'de bugüne kadar her ilde, her ilçede ve mahallede teşkilatlanabilmiş ikinci bir siyasi hareket yoktur. Kadın ve gençlik kollarımızla, toplumun her kesimine ulaşmak için çalışan büyük bir hareketiz. Dolayısıyla AK Parti, aynı zamanda 11 milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi ve milli iradenin tezahürüdür. Sadece Türkiye'de değil, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar bizim gönül coğrafyamızın her köşesinde milyonlarca kişinin duasını aldı. Bugün Kudüs'te, Gazze'de, Bakü'de, Üsküp'te, Münih'teki bir Türk marketinin duvarında, Lahor'da Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri, Türk bayrakları asılıyor, Türkiye'nin başarısı, iyiliği için dualar ediliyor. Dolayısıyla biz sadece Türkiye için değil aynı zamanda dünyadaki bütün mazlumlar için de çalışıyoruz. 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' diyoruz."



"Türkiye büyüyor ve gelişiyor"



AK Parti'nin 19 yılda insan odaklı politikalarla Türkiye'yi bugünkü seviyesine taşıdığını vurgulayan Selçuk, hem yatırımlarla hem de büyüme seviyeleriyle Türkiye'nin artık bugün başka bir yerde bulunduğuna dikkati çekti.



Aynı zamanda sosyal hizmetlerde de devrim niteliğinde bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini anımsatan Selçuk, bugün yarım milyonu aşkın yaşlı ve engelli vatandaşa evde bakım desteği verildiğini, 130 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek programı sağlandığını aktardı.



Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini belirten Selçuk, "18 yıl önce 1,5 milyardan aldığımız sosyal yardım bugün 70 milyar liraya ulaşmış durumda. Birçok ülkenin toplam bütçesinden daha fazla, son 19 yılda 400 milyar lirayı aşkın bir sosyal yardım ulaştırmış durumdayız. Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında da salgın boyunca 45 milyar lirayı aşkın desteği vatandaşımıza ulaştırdık. Salgına rağmen sadece son 1 yılda gerçekleştirdiğimiz icraatlar bile geldiğimiz noktayı özetlemeye değer." diye konuştu.



Aydın'a "ALO 144 Sosyal Yardım Hattı" müjdesi



Tüm ülkede olduğu gibi Aydın'da da önemli hizmetlere imza attıklarını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:



"Bugüne kadar hükümetlerimizin Aydın'a yaptığı toplam yatırım miktarı 25 milyar lirayı aştı. Sadece Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yaptığı yatırım ve vatandaşlarımıza aktardığı destek tutarı 3,7 milyar liraya yakın. Son 18 yılda Aydın'a aktardığımız sosyal yardım kaynağı 3 milyar lirayı aştı. Aydın'da, çalışma hayatına katılımı ve istihdamı artırmak için de çalışmalar yürütüyoruz. Buradan Aydınlı kardeşlerime yeni bir hizmetimizin müjdesini de vermek istiyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah Aydın'a ALO 144 Sosyal Yardım Hattı için bir lokasyon açacağız. Çağrı merkezimizde Aydınlı gençlerimize yeni istihdam imkanı sunacağız inşallah."



AK Parti döneminde kadınlara verilen öneme işaret eden Selçuk, artık kadınların ayrımcılığa uğramadan eğitimden çalışma hayatına, spordan sanata, bürokrasinden siyasete kadar her alanda bulunduklarını vurguladı.



Bugün birilerinin, 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini yeniden uyandırma çabası içinde olduklarına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:



"Milletimizin inancıyla, kadınlarınızın örtüsüyle uğraşma derdinde ama buradan gür bir sesle tekrar söylüyoruz ki o günler çok geride kaldı. Biz, kadınlarımız hayatın her alanında daha çok var olsunlar diye uğraştıkça birileri kadınlarımızı susturmaya çalışıyor, son günlerde bir parti yetkililerinin kendi partilerinin içinde yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına karşı suskunluğunu ve gündem değiştirme çabalarını ibretle izliyoruz. Böyle bir ahlaksızlığa göz yummak siyaseten tükenmişliğin resmidir. Sözüm ona kadın hakları savunuculuğu yapanlar da şiddet, taciz, tecavüz kendi içlerinde gerçekleştiğinde üç maymunu oynuyorlar. Kadınlar arasında ayrım yapıyorlar ama biz bunlara da sessiz kalmayacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimliğine, kökenine, inancına ya da siyasi kimliğine bakmadan tüm kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."



"AK Parti Türkiye'nin geleceğidir, AK Parti geleceğin partisidir"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise AK Parti'yi milletin kurduğunu ve birlikteliğin simgesi olduğunu ifade ederek, aynı duygu ve heyecanla aynı hedef doğrultusunda çok yönlü çalışan büyük bir ailenin ferdi olduklarını anlattı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisine 1 yılda 1 milyon üye hedefi koyduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bugün 11 milyonu aşan partimizin üye sayısının yarısını kadınlar ve gençler oluşturmaktadır. AK Parti sadece bu ülkenin bugününü değil geçmişten aldığı güçle geçmişten aldığı feyizle aslında Türkiye'nin geleceğini de temsil eden partidir. AK Parti Türkiye'nin geleceğidir, AK Parti geleceğin partisidir." dedi.



Platformların ve insanların zamanla değiştiğini ancak mücadelenin hiç değişmediğini belirten Karaaslan, şu görüşleri dile getirdi:



"Karşımızdaki zihin yapısı karanlık bakış açısı, şu statükocu vesayetçi bakış açısı, maalesef hiç değişmedi. Sözler söylemler bazen değişti ama hakikaten verdiğimiz mücadele çok çok önemle devam etmektedir, ama kulaklarını açıp bizi çok iyi dinlesinler. Cumhurbaşkanımıza karşı durdukları, yalan sözlere, hakaretlere, yalan ve iftira üzerinden yaptıkları siyasete baktığımızda biz bugün CHP başta olmak üzere muhalefetin çizgisinin, muhalefet olmaktan çok bir düşmanlık yapma noktasına gelmiş olduğunu maalesef izliyoruz. Bugün Türkiye'nin askerine, Mehmetçiğine, savcısına, öğretmenine, sanatçısına düşman olan bir bakış açısı siyaset zemininde doğru dürüst siyaset yapabilir mi? Kendini mecbur ve borçlu hissettiği yapılar çok farklı olunca millet iradesine saygı duyabilir mi? Millet iradesine biz saygı duyar, başımızın üstünde taşırız. Çünkü biz şunu biliyoruz. CHP de bunu duysun ve iyi dinlesin. Türkiye'de iktidar ancak seçimle değişir, hiç kimse umutlanmasın, hiç kimse hayal kurmasın."



Tek listeyle gerçekleştirilen kongreye, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, Saadet Partisi İl Başkanı İbrahim Danacı, bazı siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.