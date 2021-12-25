SON DURUM: Memur ve emekli zammı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? 2022 memur zammı ile ilgili son gelişmeler
2022 asgari ücret zammının açıklanması ile birlikte memur ve emeklilerin zam oranı da internette aranan konular arasında oldu. 65 yaş üstü aylıklarının da belirlendiği asgari ücret açıklamasının ardından gözler memur ve emekli zammına çevrildi. 2022 yılında yapılacak enflasyon açıklaması ile birlikte memur ve emekli zammı da açıklanmış olacak. Peki Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanıyor? İşte detaylar
Aylardır Türkiye gündemini meşgul eden asgari ücret tartışmalarında sona gelindi. 2022 yılı için asgari ücrete yüzde oranında zam yapıldı. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net AGİ dahil 4253 liraya yükseldi.
AK Parti'li Kurtulmuş'tan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı’nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ’Teşkilat Akademisi’ programına katıldı. Kurtulmuş, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir dava hareketidir. Eğer amblemi arkamızda duran bu partiyi sadece partilerden biri olarak görürsek yanılırız. AK Parti sadece bir parti değil, bir siyasi davadır. Millete mal olmuş bir davanın adıdır. AK Parti sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketidir. 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahsediyoruz.
Niye başka partiler bundan bahsedemiyor? Bu partinin özelliği sadece geçmişte takılıp kalması değil, sadece geçmişin güzel günlerine öykünmesi değil, geleceği kuşatan bir iradeye sahip olmasıdır" diye konuştu.
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, partisinin Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı’nca Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde düzenlenen ’Teşkilat Akademisi’ programına katıldı. Kurtulmuş, "AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir dava hareketidir. Eğer amblemi arkamızda duran bu partiyi sadece partilerden biri olarak görürsek yanılırız. AK Parti sadece bir parti değil, bir siyasi davadır. Millete mal olmuş bir davanın adıdır. AK Parti sadece geçmişin partisi değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğinin siyasi hareketidir. 2023, 2053, 2071 vizyonundan bahsediyoruz.
Niye başka partiler bundan bahsedemiyor? Bu partinin özelliği sadece geçmişte takılıp kalması değil, sadece geçmişin güzel günlerine öykünmesi değil, geleceği kuşatan bir iradeye sahip olmasıdır" diye konuştu.
'TÜRKİYE’NİN ÜRETİMDEN BAŞKA YOLU YOK'
AK Parti’li Kurtulmuş, Türkiye’nin ekonomisiyle güçlü olabileceğini belirterek, "Ekonomide dışa bağımlı olan, ekonomileri kendine yetmeyen, dünyada rekabet edemeyen bir ülkenin güçlü, büyük Türkiye olması mümkün değildir. Türkiye’nin Osmanlının son dönemlerinden itibaren en büyük sorunu maalesef tasarruf açığıdır. Yatırım, üretim yapmak için Türkiye’nin tasarrufları yeterli olmadığı için yıllardır Türkiye’de birileri yüksek faiz, düşük kur üzerinden dışarıdan gelecek parayla Türkiye’nin kalkınabileceğini söylediler.
Onun öyle olmadığını, Türkiye’nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye’nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur" dedi.
'MUHALEFET OLMADIK SÖZLER SÖYLÜYOR'
Numan Kurtulmuş, Döviz kurlarında oynaklık meydana geldiğini ve doların 18 liraya kadar çıktığını, şimdi ise 11 liraya kadar düştüğünü hatırlatarak, "İnsan şuna üzülüyor; Türkiye ekonomisi bu kadar zor bir süreçten geçerken, Türk ekonomisinde milletimizi rahatlatacak adımlar atılmasından muhalefette olanların da kendisini muhalefet cephesinde görenlerin de en azından takdir etmesini geçtik, en azından sessiz kalmaları gerekmez mi? Milletin sevindiğine siz de sevinin. Ankaralılar dövizin düşmesine seviniyor. Üretimin artacak olmasına seviniyor mu? Seviniyor. Muhalefetin de sevinmesini beklemek hakkımızken ne yazık ki bakıyoruz muhalefet olmadık sözler söylüyor. Bu gidişattan memnun olmadıklarını, yüz ifadelerine yansıtarak devam ettiriyorlar" diye konuştu.
'MEMURA DA GEREKLİ ZAMLAR VERİLECEK'
Türkiye’yi çok daha iyi noktaya götüreceklerini söyleyen AK Parti’li Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari Ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.
Onun öyle olmadığını, Türkiye’nin üretim seferberliği başlatamadığını ne yazık ki acı tecrübelerle gördük. İçeride üretemeyen Türkiye, neredeyse bütün malları dışarıdan ithal eden bir ithalat cenneti haline getirildi. İnşallah yakın zamanda Türkiye’nin çok güçlü markaları dünya ekonomisinde rekabet edebilecek. Türkiye yeniden büyük olacaksa kendisinin üretmesinden başka bir yol yoktur" dedi.
'MUHALEFET OLMADIK SÖZLER SÖYLÜYOR'
Numan Kurtulmuş, Döviz kurlarında oynaklık meydana geldiğini ve doların 18 liraya kadar çıktığını, şimdi ise 11 liraya kadar düştüğünü hatırlatarak, "İnsan şuna üzülüyor; Türkiye ekonomisi bu kadar zor bir süreçten geçerken, Türk ekonomisinde milletimizi rahatlatacak adımlar atılmasından muhalefette olanların da kendisini muhalefet cephesinde görenlerin de en azından takdir etmesini geçtik, en azından sessiz kalmaları gerekmez mi? Milletin sevindiğine siz de sevinin. Ankaralılar dövizin düşmesine seviniyor. Üretimin artacak olmasına seviniyor mu? Seviniyor. Muhalefetin de sevinmesini beklemek hakkımızken ne yazık ki bakıyoruz muhalefet olmadık sözler söylüyor. Bu gidişattan memnun olmadıklarını, yüz ifadelerine yansıtarak devam ettiriyorlar" diye konuştu.
'MEMURA DA GEREKLİ ZAMLAR VERİLECEK'
Türkiye’yi çok daha iyi noktaya götüreceklerini söyleyen AK Parti’li Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari Ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.
Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.
65 YAŞ ÜSTÜ AYLIĞI
2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1296 lira olarak uygulanacak.
Yeni asgari ücret düzenlemesi ile ilgili olarak Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Kavlak, “Asgari Geçim İndirimi’nin (AGİ) artık olmayacak olması ücretlere ve maaşlara olumsuz yansımayacak. AGİ, gelir vergisiyle ilgilidir. Asgari ücrete kadar olan kazançlardan gelir vergisi sıfırlanınca, AGİ’ye de gerek kalmıyor” dedi.
Asgari Ücret Komisyonu’nda müzakere edilerek benimsenen “tüm çalışanların asgari ücrete olan kazançlarının vergi dışı bırakılması” kararı, Asgari Ücret dışındaki ücretlere de olumlu yansıyacak. Düzenlemenin etkilerini anlatan Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kaldırılmasından dolayı kimsenin ücretlerinde düşüş olmayacak. Tam tersine Gelir Vergisi düzenlemesi sayesinde tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artış olacak” diye konuştu.
Asgari Ücret Komisyonu’nda müzakere edilerek benimsenen “tüm çalışanların asgari ücrete olan kazançlarının vergi dışı bırakılması” kararı, Asgari Ücret dışındaki ücretlere de olumlu yansıyacak. Düzenlemenin etkilerini anlatan Türk Metal Sendikası Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Asgari Geçim İndiriminin (AGİ) kaldırılmasından dolayı kimsenin ücretlerinde düşüş olmayacak. Tam tersine Gelir Vergisi düzenlemesi sayesinde tüm çalışanlarımızın ücretlerinde artış olacak” diye konuştu.
İŞSİZLİK MAAŞI VE YAŞLILIK AYLIĞI DA ARTACAK
1 Ocak’tan itibaren geçerli olacak asgari ücretin 4 bin 253 liraya yükseltilmesi, işsizlik maaşından yaşlılık aylığına kadar birçok ödemeyi de yakından ilgilendiriyor. İşsizlik ödeneğinin en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i kadar veriliyor. Buna göre 2022 yılında en düşük işsizlik maaşı 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik maaşı da 4 bin 260 lira olacak. Bunun yanı sıra yine asgari ücrete göre belirlenen yaşlılık aylığı 2021’deki 864.89 lira seviyesinden bin 301 TL’ye çıkacak. Engelli aylığı da bin 35 TL’den bin 558 TL’ye çıkacak. Genel Sağlık Sigortası primleri de asgari ücret artışından etkilenecek. GSS primi 2021’de 107 iken, 2022’de 161 lira olacak.
Memur ve emekli zammı ne olacak?
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi köşesinde memur ve emekli zammı hakkında bu yazıyı kaleme aldı:
Ekonomik sıkıntı, fiyat artışları ve dövizin yükselişi en çok dar gelirlileri etkiliyor. Asgari ücretle çalışanlar, emekliler ve memurlar hayat pahalılığını en derinden hisseden kesimleri oluşturuyor. Bu ekonomik dalgalanmaya işsiz olarak yakalananların ise Allah yardımcısı olsun.
Düşük enflasyonu, üretimi ve yüksek büyümeyi esas alan yeni tip ekonomik modele ilişkin en önemli kaygım, insan unsuruydu. Çünkü AK Parti her zaman ekonomik modelinin merkezine insanı koydu. Refah artışını esas aldı. Ekmeği büyüttü. İnsanların ev ve araba sahibi olması için düşük faizli kredileri devreye soktu.
Ekonomik sıkıntı, fiyat artışları ve dövizin yükselişi en çok dar gelirlileri etkiliyor. Asgari ücretle çalışanlar, emekliler ve memurlar hayat pahalılığını en derinden hisseden kesimleri oluşturuyor. Bu ekonomik dalgalanmaya işsiz olarak yakalananların ise Allah yardımcısı olsun.
Düşük enflasyonu, üretimi ve yüksek büyümeyi esas alan yeni tip ekonomik modele ilişkin en önemli kaygım, insan unsuruydu. Çünkü AK Parti her zaman ekonomik modelinin merkezine insanı koydu. Refah artışını esas aldı. Ekmeği büyüttü. İnsanların ev ve araba sahibi olması için düşük faizli kredileri devreye soktu.
BAKAN VEDAT BİLGİN NE DEDİ
Şimdi önümüzde memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan artışlar duruyor. Özellikle emeklilerin durumu çok sıkıntılı. Bu memurların iyi olduğu anlamına gelmiyor.
Fiyat artışları karşısında memurlarımızı ve emeklileri rahatlatacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta sonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’le bir temasım oldu. Enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaşları ve emeklilerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi. O nedenle bu aşamada bir oran ya da rakam söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.
Fiyat artışları karşısında memurlarımızı ve emeklileri rahatlatacak bir düzenlemeye ihtiyaç var. Hafta sonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’le bir temasım oldu. Enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaşları ve emeklilerle ilgili çalışmalara başlayacaklarını söyledi. O nedenle bu aşamada bir oran ya da rakam söylemesinin mümkün olmadığını ifade etti.
REFAH PAYI
TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Ocak’ta açıklayacak. Kamu çalışanları için ağustos ayında yapılan bir anlaşma var. Buna göre 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 5 zam artı son 6 ayın enflasyon farkı esas alınmıştı. İkinci yarı için yüzde 7 zam artı enflasyon farkı olarak anlaşmaya varılmıştı.
Ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların ve emeklilerin hak kaybının telafi edilmesi için refah payı verilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çabasının ve Çalışma Bakanı Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yaklaşımının altını çizmek gerekiyor. Asıl artış refah payı üzerinden yapılacak. Bu seyyanen mi yoksa oransal bir artış şeklinde mi olacak belli değil.
Ama ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanların ve emeklilerin hak kaybının telafi edilmesi için refah payı verilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın çabasının ve Çalışma Bakanı Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumlu yaklaşımının altını çizmek gerekiyor. Asıl artış refah payı üzerinden yapılacak. Bu seyyanen mi yoksa oransal bir artış şeklinde mi olacak belli değil.
Çalışma Bakanı Bilgin, ayrıca emeklilerle ilgili kapsamlı bir çalışma yaptıklarının da altını çizdi. Özellikle de emeklilerin ciddi bir maaş zammına ihtiyacı var. Hele alt seviyeden aylık alan emeklilerin.
ASGARİ ÜCRETTEKİ SEVİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti açıklarken çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemeye kararlıyız demişti. Erdoğan, insan odaklı siyaset yapan bir lider. Bu millete sevdalı bir lider. Fiyat artışlarının memur ve emeklilerimizi nasıl sıkıntıya soktuğunu bildiğinden eminim. Uykularının kaçtığından kuşkum yoktur. O nedenle asgari ücrete paralel bir artış bekliyorum.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen ve Kamu-Sen Başkanları ile beraberinde Bakan Bilgin'le ek zam konusunu görüşecek. 17.00 sularında başlayan toplantıda ek zammın yanı sıra 3600 ek göstergeye de değinileceği öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı toplantı 17.00 sularında başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve beraberinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacağı toplantı 17.00 sularında başladı.
MİLYONLARCA MEMUR BU HABERİ BEKLİYOR
Yaklaşık 18 milyon memur ve memur emeklisinin gündeminde yeni yıl zammı var. Memurlar 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 5 zam artı enflasyon farkı alacaklar.
Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek.
Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulundular. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE DE MASADA
Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması söz konusu olmuştu. Bu uygulama için hali hazırda yasa görüşülüyor.
Ücretlerinin Asgari Ücret kadarki kısmından gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Bu da teşekkür ziyareti olacak şeklinde de duyuruldu.
Diğer başlıklardan biri de 3600 ek gösterge. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı içinde çözüleceğini söyledi. Toplu sözleşmede de imza altına alındı.
"EK ZAMLA DURUM TELAFİ EDİLSİN İSTİYORUZ"
CNN Türk'ten Gülşen Coşkun'a konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dün "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Bundan önce diplomatik trafiğimiz devam edecek. Çünkü memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Toplu sözleşmeyi yaptıktan sonraki ekonomik dalgalanma ve marketteki tüketici fiyatlarındaki emtialardaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü. Ek zam ile bu durum telafi edilsin istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
Ocak ayında memur ve memur emeklisine yapılacak zam tutarı, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranlarıyla netleşecek.
Memurlar fiyat artışı sebebiyle ek zam talebinde bulundular. Memur ve memur emeklilerine yapılacak ek zammın ise 15 Ocak'a kadar yetiştirilmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE DE MASADA
Asgari ücretten gelir ve damga vergisinin kaldırılması söz konusu olmuştu. Bu uygulama için hali hazırda yasa görüşülüyor.
Ücretlerinin Asgari Ücret kadarki kısmından gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacak. Bu da teşekkür ziyareti olacak şeklinde de duyuruldu.
Diğer başlıklardan biri de 3600 ek gösterge. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılı içinde çözüleceğini söyledi. Toplu sözleşmede de imza altına alındı.
"EK ZAMLA DURUM TELAFİ EDİLSİN İSTİYORUZ"
CNN Türk'ten Gülşen Coşkun'a konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da dün "Ek zam görüşmelerimizin bir an önce başlamasını istedik. Sayın Bakan Aralık ayı enflasyonunun netleşmesini beklediklerini ifade etti. Bundan önce diplomatik trafiğimiz devam edecek. Çünkü memurun alım gücünün yükseltilmesine ihtiyaç var. Toplu sözleşmeyi yaptıktan sonraki ekonomik dalgalanma ve marketteki tüketici fiyatlarındaki emtialardaki yükselişler memurun alım gücünü düşürdü. Ek zam ile bu durum telafi edilsin istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
BAKAN BİLGİN DUYURMUŞTU
Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.
Bakanlık, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuş Bakan Vedat Bilgin ise, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağının altını çizmişti.
Ek zam talebi için Çalışma ve sosyal Güvelik Bakanlığı'ndan asgari ücret sonrası işaret edilmişti. Olumlu sinyal de gelmişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarına bu yıl ek zam da yapılacak. Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı" demişti.
Bakanlık, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuş Bakan Vedat Bilgin ise, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağının altını çizmişti.