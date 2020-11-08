Son dakika... Son 11 gün: TOKİ'den indirim kampanyası! Kimler faydalanabilir, işte detaylar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapılmaya 21 Ekim tarihinde başlamıştı.