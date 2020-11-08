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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Son 11 gün: TOKİ'den indirim kampanyası! Kimler faydalanabilir, işte detaylar...
GeriEkonomi Son dakika... Son 11 gün: TOKİ'den indirim kampanyası! Kimler faydalanabilir, işte detaylar...
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 08:21 | 

Son dakika... Son 11 gün: TOKİ'den indirim kampanyası! Kimler faydalanabilir, işte detaylar...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasının ikincisi 21 Ekim'de başlamıştı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeni ile geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için her yıl yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisi de yapılmaya 21 Ekim tarihinde başlamıştı.

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Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 19 Kasım tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

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Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak.

4Esnek ödeme ile yüzde 20 indirim
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Esnek ödeme ile yüzde 20 indirim

Yüzde 20 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabiliyor.

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Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

6Son başvuru 19 Kasım 2020
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Son başvuru 19 Kasım 2020

Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

7Kampanyadan yararlanma şartları
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Kampanyadan yararlanma şartları

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borcunun bulunmaması gerekiyor.

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Kampanyadan, satışları 2019 yılı haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri en geç 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

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Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler indirim kampanyasından yararlanamayacak.

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Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

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