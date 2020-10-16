Son dakika... Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Aksesuarlı satışları şikayet edin...
Sıfır otomobil satışlarında alışılmışın dışında uygulamalar ortaya çıktı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle fabrikaların bir süreliğine kapanmasının ardından yeniden faaliyete geçseler de talebe yetişmeleri mümkün olmuyor. 2021 yılına otomobil rezervasyonu yapan markalar satış için gelen araçları da tam aksesuarlı satmaya çalışıyorlar.
Otomobil almak için bayiye giden vatandaşlar şanslarına bir otomobil bulabilirlerse yüksek rakamlar ödeyerek aksesuarlı olarak otomobili alıyor. Otomobil bulamayanlar ise sıraya yazılıp aylarca bekliyor.
Aksesuar fiyatlarını da bayiler belirliyor. Seramik kaplama, spolier, kapı eşikleri, tampon ekleri, ön-arka park sensörü, cam filmi gibi aksesuarların kullanılması mecbur tutuluyor. Bu aksesuarları otomobiline uygulanmasını istemeyenlere de zorla ürünler satılıyor ve parça olarak alıcıya veriliyor.
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ZORLA TAKAS ŞARTI KOŞUYORLAR
Peşin ya da krediyle otomobil almak isteyenlere de bazı bayiler zorluk çıkarıyor. Sadece takasla otomobil alımına onay veren bayiler, alıcının hem aracının fiyatını düşürerek takasa alıyor hem de aksesuar satarak karını artırıyor. Takasa aldığı aracı da yüksek fiyattan satışa çıkaran bayiler her yerden para kazançlarını artırıyorlar.
Otomobil almak isteyen D.C.Ç. bayiye gittiğinde, satış temsilcileri takasa vereceği otomobil yoksa satış yapamayacaklarını, takas olursa otomobil satacaklarını belirtti. Satış temsilcisi bununla da kalmayıp otomobile takılmasa bile aksesuar satışı yapılmasını şart koştu. Mevcut piyasada sıfır otomobil bulmanın zor olmasından dolayı D.C.Ç. otomobile takılmasa da aksesuarları almak zorunda olduğunu söyledi. D.C.Ç. nerde ve nasıl yapıldığını bilmediği şekilde seramik kaplama, cam filmi uygulamasının yapıldığını, takmadığı aksesuarların da bagaja konulduğunu belirtti. Toplam aksesuarların da 10 bin lira civarında tuttuğunu belirtti.
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Zorla takasa şart koşuyorlar. Takas yoksa peşin paraya vermiyoruz diyorlar. 10 bin liralık aksesuar verdiler. 5 bin lira seramik kaplama için talep ettiler. Ana faturanın dışında cam filmi, spolier, seramik kaplama, difüzör, tampon spoliler, kapı eşikleri gibi ürünler satmaya çalışıyor.
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ODD BAŞKANI BİLALOĞLU: ŞİKAYET EDİN
Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Ali Bilaloğlu aksesuarlı otomobil satışları ve ÖTV’ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bilaloğlu, aksesuarlı otomobil almak istemeyen tüketicilerin haklarını savunması gerektiğini, aksesuar dayatması yapan bayilerin ise markalara şikayet edilmesi önerdi. ÖTV oranlarına ilişkin olarak da güncelleme yapılmasının gereklilik olduğunu ve değişiklik yapılacaksa da adaptasyon süresinin olmasını istediklerini belirtti.
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AKSESUAR DAYATMASI YAPILAMAZ
ODD Başkanı Ali Bilaloğlu “Aksesuarlı otomobil satışlarında distribütörler eğer stoktan satış yapıyorsa aksesuarlı araç sipariş ederler. Bunlar da müşterilerin genelde tercih ettiği aksesuarlardır. Tüketici eğer aksesuarsız araç almak isterse bunu da distribütör tedarik etmek zorundadır. Bayiler aksesuarlı satış dayatması yapıyorsa markaya şikayet edilmesi gerekiyor. Bununla da yetinmeyip Tüketici Hakları Mahkemesi’ne de şikayet edilebilir.” yorumunda bulundu.
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SPOT OTOMOBİLLER
Galericilerin distribütörlerden yüklü miktarda çektiği otomobillere ilişkin olarak Bilaloğlu “Arz ve talepte dengesizlik var. Alım talebi fazla ancak otomobil az geliyor. Distribütörler normal fiyattan satacakken neden indirim yapsın. Bu gibi iddiaları araştırdık, tek tek şase numaralarından inceledik. Ticari mantığa da aykırı. Galericilerin elinde olan araçlar ruhsatlıdır, tescili yapılmıştır. Ruhsatı çıkmış araçlar sıfır olarak tabir edilmez.” dedi.
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“FİYATLAR EURO KURUNA BAĞLI”
Otomotiv sektöründe yerliliğe bağlı olarak fiyatların euro kuru üzerinden gerçekleştiğini belirten Bilaloğlu “Otomotiv sektöründe fiyatlar euroya bağlı olarak değişir. Maliyetler de euroya bağlı olarak değişiyor. Enerji fiyatları da dövize endeksli. Kurlar arttıkça maliyetler artmaya devam eder. Ocak’tan bu yana en çok satılan modele baktığımızda döviz bazında fiyatlar düştü. Ancak döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle fiyatlar yükseliş gösteriyor.” açıklamasında bulundu.
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ÖTV SİSTEMİ GÜNCELLENMELİ
ÖTV’deki vergi dilimlerinin değiştirilmesine yönelik olarak Bilaloğlu “Sene başındaki en düşük vergi dilimine giren araç sayısı 40-50 iken şimdi 8 araç kaldı. Bizim ODD olarak talebimiz ÖTV sisteminin güncellenmesidir. 30 yıl önce yapılmış bir sistem. O zamanki gerçeklerle şimdi gerçekler çok farklı. Farklı duyarlılıklarla karşı karşıyayız. Sürdürülebilirlik adına güncellemelerin olması gerekiyor. Ayrıca bugünden yarına yapılan değişiklikler ekosisteme zarar veriyor. ÖTV değişince tüketicilerin otomobil alım tercihleri de değişiyor. Tüketici de bu durumdan rahatsız. Aracı alacağı zaman otomatik olarak anahtar teslim fiyatı değişiyor. Bizim dileğimiz ÖTV değişikliği olacaksa adaptasyon süresi verilmeli. Bu durumu devletin takdirine bırakıyoruz.” dedi.