Son dakika... Sıfır otomobil alacaklar dikkat! Aksesuarlı satışları şikayet edin...

ÖTV SİSTEMİ GÜNCELLENMELİ



ÖTV’deki vergi dilimlerinin değiştirilmesine yönelik olarak Bilaloğlu “Sene başındaki en düşük vergi dilimine giren araç sayısı 40-50 iken şimdi 8 araç kaldı. Bizim ODD olarak talebimiz ÖTV sisteminin güncellenmesidir. 30 yıl önce yapılmış bir sistem. O zamanki gerçeklerle şimdi gerçekler çok farklı. Farklı duyarlılıklarla karşı karşıyayız. Sürdürülebilirlik adına güncellemelerin olması gerekiyor. Ayrıca bugünden yarına yapılan değişiklikler ekosisteme zarar veriyor. ÖTV değişince tüketicilerin otomobil alım tercihleri de değişiyor. Tüketici de bu durumdan rahatsız. Aracı alacağı zaman otomatik olarak anahtar teslim fiyatı değişiyor. Bizim dileğimiz ÖTV değişikliği olacaksa adaptasyon süresi verilmeli. Bu durumu devletin takdirine bırakıyoruz.” dedi.