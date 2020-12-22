Son dakika... Sayılı gün kaldı! İşte yıl sonu otomobil kampanyaları

‘Tedarik sıkıntısı bitti, talep düştü’ YAZ aylarında artan ve son baharın başında zirveye çıkan talep ile birlikte en büyük sorun haline dönüşen tedarik sıkıntısına da değinen Şahsuvaroğlu, “Hükümetin faiz destekleri ve ertelenen talebin etkisi ile birlikte iyi bir yaz ayı ve son bahar geçirdik. Eylül ve ekim aylarında talep çok yoğundu. Otomotiv sektöründe satış anlamında böyle eylül ayı görülmedi. Rekorlar kırıldı ve özellikle Avrupa’daki tedarik zincirinin yavaşlamasından kaynaklı da sorunlar yaşandı. O dönemde araç tedariki sıkıntısı vardı talep çok yüksekti, aralıkta ise beklentiler tersine döndü, tedarik sorunu ortadan kalktı ancak talep geriledi. Haftasonu yasakları ve işletmelerin kapalı olması alımları düşürdü. Orta ölçekli işletmeler aralık ayında araç alırdı dükkanlar kapalı olduğu için aralık ayı yavan gidiyor” yorumunda bulundu.