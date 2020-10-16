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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Satışlar yüzde 26 arttı! O ülkeden talep yağdı
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 07:28 | 

Son dakika... Satışlar yüzde 26 arttı! O ülkeden talep yağdı

Türkiye genelinde konut satışlarında 25 bin 399 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya İstanbul sahip oldu. Yabancılar da Türkiye'den konu satın almaya devam etti. İşte ülke ülke konut satışları...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1
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Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 161 bin 278 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artış gösterdi. Ocak-Eylül döneminde ipotekli konut satışı yüzde 170,7 artarak 508 bin 690 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 6,6 artarak 359 bin 208 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 51,8 artarak 802 bin 70 olarak gerçekleşti.

2
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Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 artarak 5 bin 269 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2020'de ilk sırayı 2 bin 370 konut satışı ile İstanbul aldı.

3
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İstanbul ilini sırasıyla bin 18 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara, 239 konut satışı ile Bursa ve 191 konut satışı ile Mersin izledi. İşte ülke ülke konut satışları...

4
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Ülke: Katar

Satılan Konut Sayısı: 71

5
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Ülke: İsveç

Satılan Konut Sayısı: 72

6
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Ülke: Ukrayna

Satılan Konut Sayısı: 73

7
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Ülke: Libya

Satılan Konut Sayısı: 79

8
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Ülke: ABD

Satılan Konut Sayısı: 81

9
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Ülke: Çin

Satılan Konut Sayısı: 84

10
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Ülke: Mısır

Satılan Konut Sayısı: 97

11
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Ülke: Lübnan

Satılan Konut Sayısı: 114

12
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Ülke: Filistin

Satılan Konut Sayısı: 123

13
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Ülke: Ürdün

Satılan Konut Sayısı: 134

14
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Ülke: Yemen

Satılan Konut Sayısı: 159

15
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Ülke: Almanya

Satılan Konut Sayısı: 161

16
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Ülke: Afganistan

Satılan Konut Sayısı: 166

17
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Ülke: Azerbaycan

Satılan Konut Sayısı: 183

18
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Ülke: İngiltere

Satılan Konut Sayısı: 197

19
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Ülke: Kazakistan

Satılan Konut Sayısı: 222

20
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Ülke: Kuveyt

Satılan Konut Sayısı: 241

21
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Ülke: Rusya

Satılan Konut Sayısı: 448

22
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Ülke: Irak

Satılan Konut Sayısı: 826

23
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Ülke: İran

Satılan Konut Sayısı: 908

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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