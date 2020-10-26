Son dakika... Otomobilde Ekim ayına özel kampanya! Fırsatları kaçırmayın

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ekim ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback sahibi olmak isteyenler için 245.000 TL krediye 12 aya kadar %0,99 faiz oranı sunuluyor.



Mercedes-Benz C-Serisi’nin Estate olarak adlandırılan station versiyonlarındaysa bu aya özel olarak 305.000 TL krediye 12 ay, %0,69 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Ekim ayına özel olarak 275.000 TL için 36 ay, %1,39 faizli kredi imkanı sunuluyor.



Yeni GLB modelinde ise Ekim ayında 305.000 TL, 36 ay, %1,39 faizli kredi imkanı mevcut. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Ekim ayına özel olarak 405.000 TL’ye 36 aya kadar %1,39 faiz oranı fırsatı sunuyor.



Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise 48 ay, %1,45 faiz oranından faydalanılabiliyor.