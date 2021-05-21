Son dakika: İşte düşük faizli kredi desteğinin ayrıntıları

ÜCRETSİZ İZİNLİ YARARLANACAK



* Ödediği primleri de kullandığı kredinin faizinden ya da kar payından düşebilecek. Yaklaşık bir çalışan için yararlanılacak destek, daha doğrusu kredi faizinden düşülecek tutar, 1.200 lira. Bu desteğin diğer teşviklerden farkı da burada. Diğer teşviklerde prim desteği verilirken ve işveren prim ödemeyip Sosyal Güvenlik Kurumu ile mahsuplaşırken; yeni uygulamada işveren yeni işe aldığı kişilerin primlerini ödeyecek, ödediği primi kullandığı kredinin faizinden düşecek.