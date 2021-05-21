Son dakika: İşte düşük faizli kredi desteğinin ayrıntıları
İstihdam sağlayan işletmelere finansman desteği yolda. İşletmeler ilave olarak istihdam ettikleri kişiler için ödeyecekleri sigorta primlerini, kamu bankalarından kullanacakları kredilerde faizden düşebilecekler. İşte yeni desteğin detayları...
Meclis’te görüşmeleri süren kanun tasarısı ile işverenlere yeni istihdam desteği geliyor. Tasarının yasalaşması halinde, ilave istihdam sağlayan işletmelere finansman desteği verilecek. İlave istihdam desteği, mart ayında, Ekonomide Reform Paketi ile açıklandı. Geçtiğimiz hafta ise Meclis’e gönderilen, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen kanun tasarısı ile de işverenlere verilecek desteğin detayları netleşti.
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30 HAZİRAN 2022’YE KADAR
* Teşvikten 50’nin altında işçi çalıştıran işverenler yararlanacak. Yani, yeni teşvik, mikro ve küçük işletmelere yönelik olacak.
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* İşverenler, 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe aldıkları yeni çalışanlar için teşvikten yararlanabilecek.
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* Teşvikten yararlanabilmek için işe alınacak yeni işçiler için de belirli kurallar gerekiyor. Birincisi, işe alınan çalışanın, işe girdikten önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla sigortalı çalışmamış olması şart. İşe alınacak kişi yeni çalışan olmalı. İkincisi, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmamalılar ve isteğe bağlı sigorta primi de ödemiyor olmaları gerekiyor. İşverenin, son bir yıl içindeki çalışan sayısının üzerinde yeni işe alım yapması gerekiyor. Daha açık bir anlatımla, işveren, son bir yılda işten çıkarım yapmışsa destekten yararlanamayacak.
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* Yasa çıktıktan sonra ilave istihdam yaratan işverenler Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kamu bankalarından 30 Haziran 2022 tarihine kadar kredi kullanabilecek.
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* Bu bir yıl içinde işveren yeni işe aldığı kişilerin sosyal güvenlik primlerini, işsizlik sigortası primlerini eksiksiz olarak ödeyecek.
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ÜCRETSİZ İZİNLİ YARARLANACAK
* Ödediği primleri de kullandığı kredinin faizinden ya da kar payından düşebilecek. Yaklaşık bir çalışan için yararlanılacak destek, daha doğrusu kredi faizinden düşülecek tutar, 1.200 lira. Bu desteğin diğer teşviklerden farkı da burada. Diğer teşviklerde prim desteği verilirken ve işveren prim ödemeyip Sosyal Güvenlik Kurumu ile mahsuplaşırken; yeni uygulamada işveren yeni işe aldığı kişilerin primlerini ödeyecek, ödediği primi kullandığı kredinin faizinden düşecek.
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* Kredi faiz ya da kar payı desteği 12 ay süreyle uygulanacak. Yani, bu teşvikten yararlanma süresi bir yıl.
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* En fazla 5 kişi için destekten yararlanılacak. İşveren, bu teşvikten yararlanmak için en fazla 5 kişiye yeni istihdam yaratacak.
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* Teşvikten, ücretsiz izne çıkartılan ve devletten ücretsiz izin desteği ya da bir başka ifadeyle nakdi ücret desteği alanlar için de yararlanılabilecek. Mart ayında ücretsiz izin desteğinden en az 20 gün yararlanmış çalışanlar, işvereni tarafından normal çalışma süresine dönmesi halinde; işveren, bu kişiler için de teşvik alabilecek, kredi kullanabilecek.
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* İlave istihdam teşviki ilk gündeme geldiğinde yeni alınan her bir kişi için işveren 100 bin liralık kredi kullanabilecek; böylece 5 kişilik yeni istihdam yaratan kefalet destekli 500 bin liraya kadar kredi imkanından yararlanacaktı. Ancak yasa tasarısında 100 bin liralık limit yer almıyor.