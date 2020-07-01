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Hürriyet
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Ekonomi
Enver ALAS - İbrahim YILDIZ - DHA
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 14:03,

Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! Bugün başladı: 110 TL'ye yapılıyor

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek.

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Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek.

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İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.

3SONUÇLAR 2 SAATTE YOLCULARA BİLDİRİLECEK
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SONUÇLAR 2 SAATTE YOLCULARA BİLDİRİLECEK

Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek testleri hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar yolcular yaptırabilecek. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinin dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

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Mere, test merkeziyle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak talepleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen veya yurt dışına çıkan yolculardan PCR testi yaptırmak isteyen yolcular için test merkezi kurulduğunu belirtti.  Mere, şunları kaydetti:

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"50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir. Türkiye'de hiçbir havalimanında kurulu bir laboratuvar yok. Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak.

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Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare. Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı."

7TEST ÜCRETİ 110 LİRA
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TEST ÜCRETİ 110 LİRA

Fatih Mere, Sağlık Bakanlığının belirlediği doğrultuda PCR testlerinin ücretinin 110 lira olacağını ifade ederek, "Bizim buradan bir gelir beklentimiz yok. Tamamen yolcuların en kısa sürede testlerini yaptırıp stressiz bir şekilde uçuşlarına devam edebilmeleri için sunduğumuz bir hizmet.

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İlk etapta yolcular gelmeden önce 520 personelimize burada test yaptırdık. Tamamı negatif çıktı. O testlerde gördük ki yaklaşık 2 saatte bu testin sonuçları sisteme düşecek ve yolculara ulaştırılabilecek." ifadelerini kullandı. 

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DÜN DE ANTALYA HAVALİMANI'NA KONULMUŞTU

Uluslararası Antalya Havalimanı'nda, yurtdışına gidecek Türk vatandaşları ile tatile gelen yabancıların dönüşlerinde koronavirüs testi yaptırmaları için İl Sağlık Müdürlüğü'nce test merkezi kuruldu.

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Koronavirüs salgınında 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normal süreçte, iç ve dış turizmin başlıyor olması nedeniyle Antalya Havalimanı'nda alınan önlemler kapsamında bir de koronavirüs PCR testlerinin yapılabileceği merkez kuruldu. Antalya Havalimanı Dış Hatlar 1'inci Terminali'nin gelen yolcu çıkış kapısında kurulan 90 metrekarelik merkez, bugünden itibaren hizmet vermeye başladı.

11İLK TEST KKTC KÜLTÜR ATAŞESİNE YAPILDI
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İLK TEST KKTC KÜLTÜR ATAŞESİNE YAPILDI

Hekim ve sağlık çalışanlarından oluşan 20 personelin bulunduğu ve günlük 400-500 test kapasitesine sahip Test Merkezi'nin tanıtımı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür tarafından yapıldı. Merkezdeki ilk test ise KKTC'nin PSR testini zorunlu tutması nedeniyle, KKTC'ye tatile gidecek olan KKTC Antalya Başkonsolosluğu'nda Eğitim ve Kültür Ataşesi Mehmet Savaş Kortay'a yapıldı.

12UYGULAMA NASIL OLACAK
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UYGULAMA NASIL OLACAK?

Test merkezinin şu anda ortalama gelen yolculara göre ayarlandığını belirten Hülür, 'Şöyle bir yol izleyeceğiz. Pasaport öncesinde termal kameramız var, Hudut Sahilleri Genel Müdürlüğümüze bağlı, hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlar görev yapıyor.

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Termal kamerada ateşi veya herhangi bir bulgusu olan kişiler orada izole odamız var, muhafaza edilip, buradan ekip gidip örneğini alabilecek. Dolayısıyla o kişiler de izole bir şekilde otellerine gönderilecek. Test sonuçları çıktığında eğer pozitif ise biz onları hastaneye alacağız. Onun temaslarını takip edeceğiz" dedi.

14DÜNYADAKİ EN UCUZ PCR TESTİ
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DÜNYADAKİ EN UCUZ PCR TESTİ

Burada daha çok yurtdışına giden vatandaşlara ve yabancılara hızlıca hizmet edip PCR sonuçlarını vermeyi hedeflediklerini söyleyen Hülür, 'Giden yolcular için ülkelerden zorunluluk varsa zaten mecburen istiyorlar.

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Zaten buradaki hizmet isteğe bağlı olduğundan ücretli bir hizmet. Fiyat yabancılar için 15 Euro, vatandaşlarımız için 110 TL. Sayın bakanlarımız da bunu açıkladı. Dolayısıyla dünyadaki en ucuz PCR testi diyebiliriz" diye konuştu.

16HANGİ ÖNLEMLER ALINMIŞTI
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HANGİ ÖNLEMLER ALINMIŞTI?

Tarifeli seferlerin haziran ayında yeniden başlayacağı İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı önlemler alındı.Tedbirler kapsamında koronavirüsle ilgili bilgilendirme panoları terminalin belirli alanlarına yerleştirildi. Yolcuların girişlerde termal kameralarla ve akıllı kasklarla vücut sıcaklığı ölçülmesi planlanılıyor. Sıcaklıkları yüksek çıkan yolcular, hemen ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

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Kaskların üzerinde bulunan kameralar, yüz tanıma ve cep telefonlarında üretilen, kişiye özel "QR" kod ile birlikte kişinin sıcaklık ölçümünü eşleştirebiliyor.

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Terminalin çeşitli bölümlerinde görevlendirilen "İGA Hijyen Ekibi", hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulamasından sorumlu olacak.

19Bagajlar ultraviyole ışıklarla temizlenecek
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Bagajlar ultraviyole ışıklarla temizlenecek

İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için giriş kapılarına cihazlar yerleştirdi. Havalimanı giriş kapılarındaki x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar, ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleyecek. Güvenlikte sırada bekleyen yolcuların güvenli mesafede durması için takılan sensörler, bu kuralı ihlal eden yolcularda sinyal verecek.

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Salgına karşı alınan önlemler kapsamında yolcu karşılama ve uğurlamaya gelenler alınmayacak.

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