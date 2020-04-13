Son dakika... Hiç yardım almamışlar için yeni program! İşte detaylar

5) Bu bölüm için yardım talep edenlerin başvurması gerekiyor mu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu yardımlar için de vatandaşların herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını ve yardımların evlere götürülerek teslim edileceğini belirtti.