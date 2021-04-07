Son dakika... Hemen hepsine zam geldi! İşte en ucuz sıfır otomobiller
Otomobil fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Çip tedariğinde sorunların yaşanması, euronun değerlenmesiyle birlikte otomobil fiyatlarına Nisan ayında zam yapıldı. Türkiye’deki en ucuz otomobil 142 bin 900 lira seviyesine yükseldi.
Türkiye’de otomobil piyasasındaki hızlı artış devam ediyor. 2019 yılından bu yana sürekli yükseliş grafiği sergileyen otomobil fiyatlarına Nisan ayıyla birlikte zam yapıldı. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen çip tedarik sorunu ve eurodaki yükseliş fiyatlara zammı kaçınılmaz hale getirdi. Çip sorunu nedeniyle ülkemizde ve dünyada birçok otomobil fabrikası üretimine ara verirken kısıtlı sayıda satışa sunulan otomobillerin de fiyatı arttı.
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EN UCUZU 142 BİN 900 LİRA
Ülkemizdeki en ucuz otomobil yerli üretim olarak satışta ve 142 bin 900 liradan alıcı buluyor. Fiat Egea’yı ucuzlukta Hyundai i20 takip ediyor.
İkinci el piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle yüzde 3-5 oranında düşen fiyatlar yüzde 10’a yakın yükselişe geçti. İkinci el otomobil piyasasında kredi faizlerinin yüksek olması da satışları etkilemedi ve fiyatlara yeniden zam yapıldı.
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100 BİN LİRA KREDİYE 60 AY VADE
Sıfır otomobillerde 100 bin lira kredi çekilmesi ve 60 ay vadede ödenmesi halinde yüzde 1.60 oranında yüksek faiz tüketiciye maliyet oluşturuyor. 100 bin liranın 60 ayda geri ödemesi 170 bin liraya yaklaşıyor. Aylık ödemesi de 2800 lirayı aşıyor.