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Otomobil
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 10:25 | 

Son dakika... Hemen hepsine zam geldi! İşte en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Çip tedariğinde sorunların yaşanması, euronun değerlenmesiyle birlikte otomobil fiyatlarına Nisan ayında zam yapıldı. Türkiye’deki en ucuz otomobil 142 bin 900 lira seviyesine yükseldi.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Türkiye’de otomobil piyasasındaki hızlı artış devam ediyor. 2019 yılından bu yana sürekli yükseliş grafiği sergileyen otomobil fiyatlarına Nisan ayıyla birlikte zam yapıldı. Tüm dünyayı olumsuz etkileyen çip tedarik sorunu ve eurodaki yükseliş fiyatlara zammı kaçınılmaz hale getirdi. Çip sorunu nedeniyle ülkemizde ve dünyada birçok otomobil fabrikası üretimine ara verirken kısıtlı sayıda satışa sunulan otomobillerin de fiyatı arttı.

2

EN UCUZU 142 BİN 900 LİRA

Ülkemizdeki en ucuz otomobil yerli üretim olarak satışta ve 142 bin 900 liradan alıcı buluyor. Fiat Egea’yı ucuzlukta Hyundai i20 takip ediyor.

3

İKİNCİ ELDEKİ DÜŞÜŞ FURYASI YERİNİ YÜKSELİŞE BIRAKTI

İkinci el piyasasında yaşanan durgunluk nedeniyle yüzde 3-5 oranında düşen fiyatlar yüzde 10’a yakın yükselişe geçti. İkinci el otomobil piyasasında kredi faizlerinin yüksek olması da satışları etkilemedi ve fiyatlara yeniden zam yapıldı.

4

100 BİN LİRA KREDİYE 60 AY VADE

Sıfır otomobillerde 100 bin lira kredi çekilmesi ve 60 ay vadede ödenmesi halinde yüzde 1.60 oranında yüksek faiz tüketiciye maliyet oluşturuyor. 100 bin liranın 60 ayda geri ödemesi 170 bin liraya yaklaşıyor. Aylık ödemesi de 2800 lirayı aşıyor.

5

İŞTE EN UCUZ OTOMOBİLLER

6

Alfa Romeo Giulia 799.950 lira

7

Audi A3 Sedan 456.291 lira

8

BMW 118i 242.100 lira

9

Citroen C3 160.000 lira

10

Dacia Sandero (2020 model) 121.900 lira

11

Fiat Egea 142.900 lira

12

Ford Fiesta 201.550 lira

13

Honda Civic 294.500 lira

14

Hyundai i20 146.343 lira

15

KIA Picanto 157.300 lira

16

Mercedes A Sedan 466.500 lira

17

Mitsubishi Space Star 182.800 lira

18

Nissan Micra 190.000 lira

19

Opel Corsa 172.900 lira

20

Peugeot 208 179.000 lira

21

Renault Clio 165.000 lira

22

Seat Ibiza 166.900 lira

23

Skoda Fabia 194.900 lira

24

Toyota Corolla 203.600 lira

25

Volkswagen Polo 197.400 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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