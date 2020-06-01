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GeriEkonomi Son dakika haberler: Konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi.. Düşük faizli kredinin detayları belli oldu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 13:52,

Son dakika haberler: Konut, taşıt, tatil ve ihtiyaç kredisi.. Düşük faizli kredinin detayları belli oldu

Düşük faizli kredi fırsatı ile ilgili son dakika haberi... Kamu bankalarının başlatmış olduğu dev kredi kampanyasına ilişkin tüm detaylar belli oldu.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Kamu bankalarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni kredi paketi hayata geçiriliyor. Konut, taşıt, turizm ve ihtiyaç kredisi alanında yapılan kampanya ile tarihi düşük faiz seviyeleri ve vadeler ortaya çıktı.

2
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KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunuluyor.

3
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İstanbul-Ankara ve İzmir’deki illerde yapılacak alım-satımlara ilişkin olarak 750 bin lira azami sınır, diğer şehirlerde ise 500 bin lira azami sınır belirlendi. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

4
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Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

5
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Örnek ödeme tablosu

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 1019 lira

Toplam geri ödeme 171 bin 184 lira

*12 ay geri ödemesiz

6
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 1528 lira

Toplam geri ödeme 275 bin lira

*12 ay geri ödemesiz

7
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Kredi tutarı: 200 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 2038 lira

Toplam geri ödeme 366 bin 840 lira

*12 ay geri ödemesiz

8
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Kredi tutarı: 300 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 3057 lira

Toplam geri ödeme 550 bin 260 lira

*12 ay geri ödemesiz

9
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Kredi tutarı: 400 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 4076 lira

Toplam geri ödeme 733 bin 48 lira

*12 ay geri ödemesiz

10
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Kredi tutarı: 500 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 5095 lira

Toplam geri ödeme 917 bin lira

*12 ay geri ödemesiz

11
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Kredi tutarı: 600 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 6114 lira

Toplam geri ödeme 1.1 milyon lira

*12 ay geri ödemesiz

12
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Kredi tutarı: 750 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 7642 lira

Toplam geri ödeme 1 milyon 375 bin lira

*12 ay geri ödemesiz

13
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EŞİT TAKSİTLİ KONUT KREDİSİ

Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 937 lira

Toplam geri ödeme 168 bin 709 lira

14
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 1405 lira

Toplam geri ödeme 253 bin lira

15
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Kredi tutarı: 200 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 1847 lira

Toplam geri ödeme 337 bin 320 lira

16
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Kredi tutarı: 300 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 2811 lira

Toplam geri ödeme 506 bin lira

17
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Kredi tutarı: 400 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 3748 lira

Toplam geri ödeme 674 bin lira

18
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Kredi tutarı: 500 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 4685 lira

Toplam geri ödeme 843 bin lira

19
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Kredi tutarı: 600 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 5622 lira

Toplam geri ödeme 1 milyon 11 bin lira

20
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Kredi tutarı: 750 bin lira

Kredi vadesi 180 ay

Taksit tutarı 7027 lira

Toplam geri ödeme 1 milyon 264 bin lira

21
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TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

22
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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 4327 lira

Toplam geri ödeme 51 bin 924 lira

23
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 6058 lira

Toplam geri ödeme 72 bin 696 lira

24
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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 8655 lira

Toplam geri ödeme 103 bin 860 lira

25
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 12982 lira

Toplam geri ödeme 155 bin 784 lira

26
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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 4394 lira

Toplam geri ödeme 52.728 lira

27
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 6152 lira

Toplam geri ödeme 73.824 lira

28
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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 8788 lira

Toplam geri ödeme 105.456 lira

29
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 12 ay

Taksit tutarı 13182 lira

Toplam geri ödeme 158.184

30
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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2239 lira

Toplam geri ödeme 53.736 lira

31
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3135 lira

Toplam geri ödeme 75.240 lira

32
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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4479 lira

Toplam geri ödeme 107.496 lira

33
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 6719 lira

Toplam geri ödeme 161.256 lira

34
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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2305 lira

Toplam geri ödeme 55320 lira

35
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3228 lira

Toplam geri ödeme 77.472 lira

36
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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4611 lira

Toplam geri ödeme 110.664 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 6917 lira

Toplam geri ödeme 166 bin lira

38
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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1198 lira

Toplam geri ödeme 57504 lira

39
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1678 lira

Toplam geri ödeme 80544 lira

40
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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 2397 lira

Toplam geri ödeme 115 bin lira

41
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 3595 lira

Toplam geri ödeme 172.560 lira

42
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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1266 lira

Toplam geri ödeme 60.768 lira

43
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1773 lira

Toplam geri ödeme 85.104 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 2533 lira

Toplam geri ödeme 121.584 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 3799 lira

Toplam geri ödeme 182.352 lira

46
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SIFIR ARAÇLAR (Faiz yüzde 0.49)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 991 lira

Toplam geri ödeme 59460 lira

47
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1387 lira

Toplam geri ödeme 83220 lira

48
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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1982 lira

Toplam geri ödeme 118.920 lira

49
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 2974 lira

Toplam geri ödeme 178.440 lira

50
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SIFIR ARAÇLAR (FAİZ YÜZDE 0.69)

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1606 lira

Toplam geri ödeme 63.600 lira

51
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1485 lira

Toplam geri ödeme 89.100 lira

52
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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 2121 lira

Toplam geri ödeme 127.260 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 3185 lira

Toplam geri ödeme 190.920 lira

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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşteriler yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 2349 lira

Toplam geri ödeme 56.376 lira

55
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 3288 lira

Toplam geri ödeme 78.912 lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 4698 lira

Toplam geri ödeme 112.752 lira

57
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 24 ay

Taksit tutarı 7047 lira

Toplam geri ödeme 169.12 lira

58
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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1311 lira

Toplam geri ödeme 62.928 lira

59
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 1836 lira

Toplam geri ödeme 88.128 lira

60
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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 2623 lira

Toplam geri ödeme 125.904 lira

61
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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 48 ay

Taksit tutarı 3935 lira

Toplam geri ödeme 188.880 lira

62
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İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ KAMPANYASI

Kredi tutarı: 50 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1107 lira

Toplam geri ödeme 66.420 lira

63
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Kredi tutarı: 70 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 1550 lira

Toplam geri ödeme 93 bin lira

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Kredi tutarı: 100 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 2214 lira

Toplam geri ödeme 132.840 lira

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Kredi tutarı: 150 bin lira

Kredi vadesi 60 ay

Taksit tutarı 3322 lira

Toplam geri ödeme 199.320 lira

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SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ

Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla, yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

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Ödeme tablosu

Kredi tutarı: 10.000 lira

Kredi vadesi: 12 ay

Taksit tutarı: 1771

Toplam geri ödeme: 10628 lira

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Kredi tutarı: 10.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Taksit tutarı: 382

Toplam geri ödeme: 11.452 lira

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Kredi tutarı: 10.000 lira

Kredi vadesi: 60 ay

Taksit tutarı: 228

Toplam geri ödeme: 12.316 lira

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TATİL DESTEK TÜKETİCİ KREDİSİ

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla, bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak. Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek, müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık yüzde 0,67 oranına denk geliyor.

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Kredi tutarı: 10.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Taksit tutarı: 421

Toplam geri ödeme: 11.789 lira

(*)1.Taksit Seyahat Acentesi, 2. Taksit Banka tarafından ödenecek olup, müşterinin ödeyeceği taksit sayısı 28’dir.

Not: Tutarlar arasında küçük değişiklikler olabilir.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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