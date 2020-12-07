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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika haberi... TOKİ satışa çıkardı! 104 bin liraya ev satılıyor.. İşte il il açıklanan liste
GeriEkonomi Son dakika haberi... TOKİ satışa çıkardı! 104 bin liraya ev satılıyor.. İşte il il açıklanan liste
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 08:44 | 

Son dakika haberi... TOKİ satışa çıkardı! 104 bin liraya ev satılıyor.. İşte il il açıklanan liste

Son dakika haberler.. Toplu Konut İdaresi, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde konutları ilanla satışa çıkardı. Uygun fiyatlarla satışa çıkan konutlar istenildiğinde taksitle de alınıyor. Konutların yanında işyerleri de satılıyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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TOKİ alt gelir grubundaki vatandaşlar için çok uygun fiyatlara konut satışı yapıyor. Yurdun çeşitli illerinde birçok daire açık satış yöntemiyle alıcılarını bekliyor. Alt gelir grubu için en uygun 104 bin liraya satılan konutların yanında işyerleri de satışa çıkıyor.

İşte TOKİ’nin satış yaptığı iller

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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