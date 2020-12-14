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GeriEkonomi Son dakika haberi: Kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 21:11 | 

Son dakika haberi: Kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama

Esnafa kira düzenlemesiyle ilgili son dakika açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza yine 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız. Önümüzdeki 3 aylık süreçte esnafımıza toplam 5 milyarlık destek sağlamayı hedefliyoruz." dedi. Peki, kira düzenlemesi nasıl olacak, kira yardımı yapılacak mı? İşte, o konuyla ilgili Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının ana gündem konularından biri de kira düzenlemesi oldu. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu. Erdoğan, "Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi. İşte, kira düzenlemesiyle ilgili Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar.

2CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN AÇIKLAMA
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları ifade etti;

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ekonomisine ilişkin şunları kaydetti:

"Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele içindeyiz. Üretim çeşitliliğimiz, lojistik imkanlarımız, güçlü tedarik zincirimiz, sunduğumuz teşvikler ve dinamik iş gücümüzle Türkiye'ye yatırım yapan herkesi memnun edecek seviyedeyiz. Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi bunu tekrar sağlayacağız. Yatırım ortamını iyileştirecek, yatırımcıların tereddütlerini giderecek iklimi güçlendirecek reformları tereddütsüz hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük fedakarlığıyla uygulanan kısıtlamaların ve tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Kovid-19 verilerine ilişkin, istatistiklerle ilgili yöntem değişikliklerinin uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Erdoğan, "Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi.

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Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz."

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