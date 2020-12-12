Son dakika haber: Gizemli oyuncak kutuları ile multi milyarder oldu
Sürprizli oyuncak kutusu satan firma gördüğü rağbet karşısında şaşkına çevirdi. Çinli gizemli oyuncak üreticisinin şirketi Cuma günü borsada işlem gördükten sonra servetinde inanılmaz artış yaşandı. Tüketiciler oyuncak kutularının içinden hangi oyuncağın çıkacağını bilmiyor ama talep yağıyor. İşte Çinli milyarderin inanılmaz hikayesi ve şirketin yükselişi...
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Wang Ning tarafından kurulan Pop Mart, hızla büyüyerek yaklaşık 7 milyar dolar değerinde bir şirket haline geldi.
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Firma, alıcıların içindekini görmesine izin vermeyen ambalajlarda oyuncakların her birini 8 dolara satıyor.
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Çinli oyuncak milyarderi Wang Ning, Pop Mart International Group'un halka arzına yönelik güçlü yatırımcı talebi sayesinde bu yıl servetinin neredeyse üç kat arttığını gördü.
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Pop Mart'ın hisseleri, 11 Aralık'ta Hong Kong'da işlem görmeye başladı ve şirket, halka arzın gelirlerini daha fazla mağaza açmak ve yurtdışına açılmak için kullanmayı planladığını söyledi.
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Dev şirket hisse satışından 674 milyon dolar topladı. Hisse senetleri borsaya girdikten sonra yüzde 100 yükseliş yaşadı.
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Forbes tahminlerine göre, satıştan sonra Wang, 3,2 milyar dolarlık net değere sahip oldu. Bu rakam nisan ayında 1,2 milyar dolardı. Pop Mart'ın değeri şu anda 6,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
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33 yaşında halihazırda hatırı sayılır bir servet biriktirmiş olan girişimci, Çin'in "kör kutu" adı verilen oyuncaklar için gelişen pazarında öncüydü.
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Şirketin bu yıl en çok satan bebekleri, Çin'de yaşayan sanatçı Ayan Tang'tan satın alınan tasarımların yer aldığı Dimoo serisi oldu.
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Dimoo, ilk yarıda şirketin satışlarının yüzde 14,4'ünü oluşturdu ve şu anda satışların yüzde 13,7'sini oluşturan Hong Konglu sanatçı Kenny Wong ile bir işbirliği olan önceki en çok satan serisi Molly bebeklerini geride bıraktı.
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Pop Mart hem çevrimiçi hem de çevrimdışı satış gerçekleştiriyor.
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2022 yılı sonuna kadar Çin'de 183 yeni mağaza açmayı planlıyor ve şu anda 33 şehirde sahip olduğu 136 mağazaya ekleme yapacağını duyurdu.
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Önümüzdeki iki yıl içinde şirket, kör kutular için otomat benzeri dağıtıcılara sahip 1.800 robot dükkanı da ekleyecek.
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Bu arada Wang, yurtdışına açılmak için Kore, Japonya ve Singapur gibi ülkelere bakıyor. İzahnameye göre Pop Mart, 2022 yılına kadar yurtdışında 100 perakende mağazası ve 1000 robo-mağaza açmayı planlıyor.
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Alibaba'nın sahibi olduğu e-ticaret platformu Tmall'den gelen bir rapora göre, Çin'in milenyum kuşağı, tasarımcı ayakkabılar ve e-sporlar da dahil olmak üzere diğer hobilerden daha fazla gizemli oyuncaklara harcıyor.
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Pazar lideri
Pazar lideri Pop Mart, izahnamesine göre gelirlerini geçen yıl üçe katlayarak 1.68 milyar Yuan'a çıkardı. Walt Disney ve Universal Studios ile lisans anlaşmaları var ve ayrıca üçüncü taraf tedarikçilerden ürünler satıyor.
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Araştırma firması Frost & Sullivan, popüler kültür ve popüler içeriğin bir karışımı olan pop oyuncaklarının satışının geçen yıl Çin'de 20,7 milyar yuan olduğunu söyledi.
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Şirket başlangıçta oyuncak, kozmetik ve kırtasiye gibi çok sayıda farklı ürün sattı. Wang , Forbes Asia'ya yaptığı röportajında, envanteri, personeli ve tedariki yönetmek için mücadele ederken oyuncaklara odaklanmak için yavaş yavaş diğer kategorileri kesti.
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Gizemli oyuncak kutuları, kökenlerini Japonya'nın Gashapon olarak bilinen otomat makinesi kapsül modellerine kadar izler.