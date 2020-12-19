Son dakika... Erken emekli olmanın formülü! 6 yolu var...
Emekli olmak isteyen fakat yaşa takılanlar ‘erken emeklilik yasası’ beklentilerine devam ediyor. Ancak yaşa takılmadan erken emekli olmak mümkün. Bunun da kişinin çalışma alanına göre 6 farklı yolu var...
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Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara bazı durumlarda daha erken emekli olmayı sağlayan fırsatlar sunuyor. Bu yolla 6 yıla kadar daha erken emekli olmak mümkün. Posta Gazetesi'nin haberine göre, emekli olmak için gerekli primlerin bir an önce tamamlanmasını sağlayan bu imkanlar, yaş şartının da geri çekilmesini sağlıyor. İşte merak edilen detaylar...
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1- YIPRANDIKÇA ÖNE ÇEKİYOR
Yıpranmayla 5 yıla kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim sayısını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor.
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Örneğin 20 yıl çalışan bir kişi yıpranmayla 25 yıl çalışmış sayılarak 5 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK’ya sorun.
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2- ANNELER İÇİN ŞANS: DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan önce sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşayan tüm kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor.
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En fazla üç çocuk için geçerli oluyor. Her çocukta 2 yıl olan bu hak 6 yıl (2160 gün) prim kazanmayı sağlıyor.
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3- BAKIMA MUHTAÇ ÇOCUĞUNA BAKANLAR
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunan anneler erken emekli olabiliyor.
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Örneğin; Ekim 2008’den sonra 1000 gün primi bulunan bir anne 1250 gün prim ödemiş sayılıyor. 250 günlük süre yaştan düşüyor. Bu haktan SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı’na tabi olan bu durumdaki bütün anneler yararlanıyor.
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4-10 YIL SİGORTAYLA MALULEN EMEKLİLİK
Bir süre çalıştıktan sonra hastalanan ya da sakat kalan binlerce kişi var. Yüzde 60 oranında işgücü kaybı olanlar ile sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malul olanlar yaşı beklemeden erken emekli olabiliyor.
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Bunun için 10 yıl sigorta, 1800 gün prim ve en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybı aranıyor. Bu durumu SGK Sağlık Kurulu tarafından onaylanan kişilere 971 lira maaş bağlanıyor.
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5-ENGELLİ HAKKIYLA 16 YA DA 18 YILDA
İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli oluyor. Sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı; yüzde 50 ila 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.
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6-ASKERLİK BORÇLANMASI YAPMAK DA MÜMKÜN
Askerlik yapmış olan herkesin bu görevde geçirdiği sürelerini SGK’dan borçlanma imkanı var. Emeklilik başvurusundan önce olmak kaydıyla askerlik borçlanması, istenildiği zaman yapılabilir.
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Kişi askerliğini sigorta başlangıcından önce yapmışsa sigorta yönünden işe girişi borçlandığı askerlik süresi kadar geriye gidiyor. Özellikle 2000 yılı ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için bu durum söz konusu. Böylece emeklilik için gereken yaş aşağı düşüyor ve daha erken emekli olunabiliyor.