Son dakika... Erken emekli olmanın formülü! 6 yolu var...

5-ENGELLİ HAKKIYLA 16 YA DA 18 YILDA



İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli oluyor. Sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı; yüzde 50 ila 59 arasında olan sigortalılar 16 yıllık sigortalılık süresi ve 3700 gün, yüzde 40 ila yüzde 49 arasında olanlar ise 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4100 gün şartlarını yerine getirdiklerinde emekli olabilirler.