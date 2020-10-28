Son dakika... En çok satılan iki otomobil yenilendi! İşte yeni yüzleri...

Egea ve Megane modellerine bakıldığında her iki otomobilde de kasada değişiklik olmadı. Far ve tampon gruplarında değişiklikler yapılarak yeni yüze kavuşturuldu. LED detaylara daha çok yer verildi. Bu sayede emisyon değerlerinde de düşüş sağlandı. Fiat Egea ailesine de dördüncü gövde olarak Cross eklendi.