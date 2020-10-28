Son dakika... En çok satılan iki otomobil yenilendi! İşte yeni yüzleri...

Türkiye’nin en çok tercih edilen markaları arasında yer alan Fiat ve Renault popüler iki modelinde makyaj operasyonuna gitti. Radikal değişiklikler olmasa da küçük dokunuşlarla yapılan yeniliklerle birlikte motor gamlarında farklılıklar oluştu.
2
Abone Ol
Egea ve Megane modellerine bakıldığında her iki otomobilde de kasada değişiklik olmadı. Far ve tampon gruplarında değişiklikler yapılarak yeni yüze kavuşturuldu. LED detaylara daha çok yer verildi. Bu sayede emisyon değerlerinde de düşüş sağlandı. Fiat Egea ailesine de dördüncü gövde olarak Cross eklendi.
3
Abone Ol
MODELLER 2021'DE PİYASAYA ÇIKACAK
2021 yılı itibariyle piyasaya çıkması beklenen otomobillerin motorları daha da küçük hacimlere düşürüldü.
4
Abone Ol
Fiat Egea’da yeni 1000 cc’lik 3 silindirli motor yer alacak.
5
Abone Ol
Renault Megane’da da 1000 cc’lik TCe motor bulunacak.
6
Abone Ol
Her iki marka düşük emisyon değerleri ve yüksek güç elde edilen motorlar ile vergi dilimlerinde de en düşük seviyelerde kalma hedefini sürdürmek istiyor.
7
Abone Ol
Mevcut olarak Fiat Egea’nın en düşük fiyatı 113 bin 900 lira olurken Renault Megane’ın en ucuzu 189 bin 900 liradan satılıyor.
8
Abone Ol
BÜYÜK YATIRIMLAR YAPILIYOR
Facelift çalışmaları yapılırken yüz milyonları bulan yatırımlarla otomobillerin yüzü değiştiriliyor. Genel olarak bakıldığında otommobillerde facelift çalışmaları 3-5 yılda bir gerçekleştiriliyor.